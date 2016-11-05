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Emniyet teyakkuzda!

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevli ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında yaşanabilecek terör olaylarının önüne geçmek için teyakkuza geçerek uygulama başlattı.

Emniyet teyakkuzda!

05 Kasım 2016 19:03
Emniyet teyakkuzda! - Tıkla İzle

Şanlıurfa’da önceki gün kent genelinde başlatılan huzur operasyonundan sonra şehrin giriş ve çıkışlarında da uygulama başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde görevli, Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Hareket ve trafik polislerinden oluşan 15 kişilik grup, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Arama sırasında şahısların, kimlik kontrolleri yapılarak, üstleri arandı. Şanlıurfa-Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Akçakale giriş ve çıkışlarında başlatılan uygulamanın devam edileceği bildirildi.
Ayrıca Emniyet ekipleri yeni bir uygulamaya geçerek, gece görüşlü kameralarla yol kontrollerinin ve emniyet binalarının güvenliğinin sağlandığını duyurdu. 


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