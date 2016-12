Araçlarda kışa uygun düzenlemelerin yapılması ve hız limitlerine uyulması noktasında vatandaşlara uyarılarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü, önemli açıklamalarda bulundu. Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin gündemini sürekli meşgul eden trafik kazalarında, her yıl binlerce insanımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi ise yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Hava ve yol şartlarının trafik güvenliğini olumsuz etkilediği kış mevsiminde güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler daha da önemli hale gelmektedir. Alınacak basit önlemler ile olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Kış şartları altında güvenli bir sürüş için aracın kış hazırlıklarını yapmak çok önemlidir. Özellikle kış şartlarına uygun lastik kullanmak yol tutuşu için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte ihtiyaç halinde kullanmak üzere zincir, çekme halatı gibi gerekli malzemeler de araçta kullanıma hazır bir şekilde bulundurulmalıdır. Sürüş esnasında öndeki araç ile güvenli takip mesafesi bırakılmalı, araç hızı hava ve yol durumu göz önünde bulundurularak ayarlanmalıdır.

Bilimsel araştırmalar; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında yolcu ve sürücülerin yüzde 25’inin araç dışına fırladığını ve bunun sonucunda her üç kişiden birinin öldüğünü, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölümlerde yüzde 45, ağır yaralanmalarda ise yüzde 50 oranında azalma sağladığını ortaya koymaktadır. Emniyet kemeri, (kullanılması durumunda) kaza ya da frenleme anında aracımızla aynı hıza sahip olan bedenimizin araçla aynı anda durmasını sağlar. Böylece ikinci çarpışmayı ya da beden çarpışmasını önler. Emniyet Kemerinin frenleme veya çarpışma anındaki işlevi; sürücü veya yolcuların üzerine uygulanan kuvvetin emniyet kemeri boyunca vücuda yayılmasını sağlamak ve bu sayede sürücü ve yolcuların ileri hareketini engelleyerek araç içerisinde direksiyon, cam veya diğer yolcularla çarpışmasını önlemek, aracın takla atması gibi durumlarda ise araçtan dışarı savrulmayı engellemektir. Bir kaza anında eğer Emniyet Kemeri takılı değilse ölüm veya yaralanma riski çok yüksektir. Bununla birlikte 10 yaşından küçük çocukların arka koltukta oturtulmaları, eğer varsa çocuk koltuğu veya bebek puseti kullanılması da güvenlik açısından son derece önemlidir. Ölümle sonuçlanan kazaların yüzde 48’i baş ve boyun yaralanmaları, yüzde 38’i göğüs, karın-kalça yaralanmaları, yüzde 8’i ise omurga ve göğüs duvarı yaralanmaları nedeniyle olmaktadır. Bu nedenle; emniyet kemerinin hem şehir içinde hem de şehirlerarası yolculuklarda kullanımını yaygınlaştırmak, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlenmiş, eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiş olmakla birlikte denetim faaliyetleri de kararlılıkla sürdürülmektedir. Trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biri de hız limitlerine uyulmamasıdır. Yalnızca ‘aşırı hızlı araç kullanmak’ değil, hız limitlerinin biraz üstündeki hızlarda araç kullanmak da acı sonuçlar doğurabilir. Hızın sürücülerin fiziksel ve psikolojik yapıları ile kazaların sonuçları üzerinde yadsınamayacak etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerden bazıları kazanın oluşumunda etken olurken bazıları da meydana gelen kazaların sonuçlarını daha da vahim hale getirmektedir. Hızın, seyir esnasında sürücü davranışına, sürücülerin görme ve algılama yeteneğine, kaza durumunda ise yaralanma ve ölüm riski oranına etkileri hafife alınamayacak derecededir. Yapılan araştırmalar, 30 km/s hızla gerçekleşen bir çarpışmanın araç içerisinde bulunan bir insanın vücuduna etkisinin 1. kattan düşmeye; 90 km/s hızda ise 10. kattan düşmeye eşdeğer olduğunu göstermektedir. Yine yapılan bilimsel araştırmalar 80 km/s hızla giden bir araçta yolculuk yapanların olası bir kazada ölme ihtimalinin, 30 km/s hızla giden bir araçtakilere göre 20 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. 50 km/s hızla giden bir aracın çarptığı yayanın ölüm olasılığı yüzde 50 gibi yüksek bir orandadır. Hatta 32 km/s hızla giden bir aracın çarptığı yayaların yüzde 5’inin hayatını kaybettiği göz önünde bulundurulacak olursa (aksine bir karar alınıp gerekli işaretlemeler yapılmamışsa) yerleşim birimlerinde azami hız limitinin 50 km/s olmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Trafikte güvenli bir seyahat için sürücülerimize aşağıdaki hususları hatırlatmakta yarar görüyoruz. Hız limitlerine uyun ve her 3 saatte bir mola vermeyi unutmayın. Uykusuz, yorgun ve alkollü olarak kesinlikle araç kullanmayın. Emniyet kemerinizi mutlaka takın ve araçtaki diğer yolcuların da takmasını sağlayın. 10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtun ve emniyet kemerlerini bağlayın. Köprü üstü, viraj, tünel, tepe üstleri ve sollama yasağı olan diğer yerlerde kesinlikle sollama yapmayın. Önünüzde seyreden aracı her zaman güvenli takip mesafesinde izleyin. Araç kullanırken dikkatinizi dağıtacak şeylerle ilgilenmeyin. Aracınıza kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu almayın. Araç kullanırken sürekli sol şeridi işgal etmeyin. Araç kullanırken telefon görüşmesi yapmayın. Telefon görüşmesi yapmanız gerektiğinde aracınızı güvenli bir yerde durdurduktan sonra görüşmenizi yapın. Yola çıkmadan önce aracınızın bakımlarını yaptırın ve eksikliklerini tamamlayın. Trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uyun. Yapılacak trafik denetimlerinde Hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, alkollü araç kullanımı, takograf, yolcu taşıma yetki belgesi, zorunlu mali mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza koltuk sigortası, araç muayenesi, araçlarda bulundurulması zorunlu malzemeler (ilkyardım çantası, yangın söndürme cihazı, reflektör vb.), emniyet kemeri ve koruyucu kask, ışık donanımı vb. kontroller titizlikle yapılacaktır. Buna ilave olarak trafik denetleme birimlerimizde görevli personelimiz gerekli Valilik olurları alınarak gerek il içi, gerekse dış ilçeler ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara sivil kıyafetle bilet almak suretiyle yolcu olarak binip, yolculuk süresince sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerini gözlemleyip, yolculuk sonunda kimliklerini açıklamak ve görevlendirme yazılarını ibraz etmek suretiyle yapılan kural ihlalleriyle ilgili gerekli cezai işlemleri uygulamaktadır. Bu şekilde yapılan sivil denetimlerde kararlılıkla sürdürülecektir."