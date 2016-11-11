Çağla Şİkel, geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Emre Altuğ'a bir magazin muhabirinin "Cici baba olmak hoşunuza gider mi?" şeklinde soruya Instagram hesabı üzerinden çok sert bir cevap verdi. Soruyu yönelten muhabir için "ahlaksız" ifadesini kullanan Çağla Şikel'in şu açıklamalarda bulundu;

ÇILGINA DÖNDÜ

"Çocuklarımın babasına gidip 'Cici baba olmak hoşunuza gider mi2 diye soran gazeteci arkadaş veya arkadaşlar! Ne hale geldiniz siz ya? 'İşimiz bu bizim' kisvesi altında ne zamandan beri haddinizi aşmaya başladınız? Malzeme toplayabilmek adına insanları inciterek, damarlarına basarak belki de 'üzerek' sormak mı işiniz? Hayır bu sizin ahlaksızlığınız! Böyle bir soruyu çocuklarımın babasına sorma sebebiniz eğer benim açıklamalarım ise bundan sonra konuyla ilgili benden tek kelime duyamayacaksınız!!!"

İşte Çağla Şikel'in o açıklaması;