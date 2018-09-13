Emre Belözoğlu'nun cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu'nun 13 Eylül 2018 günlü (46) sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

"Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Zafer Aynalı ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/43 K.2018-2019/78 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Duruşma talebinin reddine,

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Zafer Aynalı'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasının FDT'nin 13. maddesi gereğince takdiren indirilmesi suretiyle; 14 gün hak mahrumiyeti ve 16 bin 667 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oy birliği ile,

Kayserispor Kulübü'nün futbolcusu Şamil Çinaz ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/41 K.2018-2019/66 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Duruşma ve erteleme talebinin reddine,

Kayserispor Kulübü'nün futbolcusu Şamil Çinaz'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasındasübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre Belözoğlu ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/43 K.2018-2019/79 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Duruşma ve erteleme talebinin reddine,

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre Belözoğlu'nun rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 7 bin 800 TL para cezasının; haksız tahrikin derecesi dikkate alarak takdiren indirilmesi suretiyle; 2 resmi müsabakadan men ve 5 bin 200 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”