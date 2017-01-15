Pop müziğinin ünlü ismi, besteci ve söz yazarı Emre Kaya, Ankara’da, Anatolium Ankara AVM’deki mini konser ve imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Emre Kaya’nın hayranları konser saatinden saatler öncesinde AVM’ye akın ettiler. Sevdikleri sanatçıyı AVM’nin ortak kullanım alanında oluşturulan platformun etrafında beklemeye başlayan binlerce Ankaralı, ünlü şarkıcı sahneye çıktığında coşkuyla alkışladılar.

“Sizi çok seviyorum”

Event Partners’in organizasyonundaki mini konser ve imza gününde, dillerden düşmeyen eserlerini seslendiren Emre Kaya, gördüğü yoğun ilgiye, “sizleri çok seviyorum” diye karşılık verdi. 'Dın Dın', 'Yapboz', 'Esaret', 'Apayrı', 'Teşekkür Ederim', 'Benimsin' ve 'Sorma' gibi eserlerini seslendiren Kaya, konser sırasında hayranlarıyla sahnede özçekim yaptı.

Hayranı heyecandan bayıldı

Emre Kaya, mini konserinin ardından hayranlarına imza dağıttı. Kiminin fotoğrafına, kiminin bileğine, kiminin de birlikte getirdiği enstrümanına imza atan Kaya, tam bu sırada sahnede yanına doğru ilerleyen bir genç kızın aniden yere düştüğünü görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Kaya, genç kızı kucağına alıp ambulansa yetiştirdi. Aşırı heyecandan bayıldığı anlaşılan genç kız kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir sanatçının en büyük hazinesinin sevenleri olduğunu belirten Kaya, “İmza için bana doğru gelen genç kızın aniden yere düşmesiyle panik oldum. Allah’ıma şükürler olsun ki sadece heyecandan kaynaklı bir baygınlık olduğu anlaşıldı. Benim sahnemde bir tek hayranımın ayağına küçük bir taş değse benim canım yanar” dedi.