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Emre Kaya'dan ‘seni seve seve'ye klip müjdesi

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, hayranlarına seni seve seve şarkısına yoğun ilgiden dolayı klip çekme kararı aldıklarını söyledi.

Emre Kayadan seni seve seveye klip müjdesi

01 Haziran 2018 12:16

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, ‘seni seve seve' şarkısına digital platformlarda şarkıya gösterilen yoğun ilgiden dolayı klip çekme kararı aldıklarını duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Klip çekmeyi önceden düşünmediğim halde digital platformlarda şarkıya gösterilen yoğun ilgiden dolayı, ekibimle birlikte ‘seni seve seve'yi kliplendirmeye karar verdik. Kliple ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız. Gösterdiğiniz ilgi için sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

Ayrıca, ilk kez bir proje albümüne evet diyerek Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkılar albümde yer aldığı için son derece mutlu olduğunu kaydeden Emre Kaya, “Gördüğüm olumlu tepkiler karşısında, İyi ki bu albümde bende kendi sesimden değerli Yıldız Tilbe'nin şarkısını yorumlamışım dedim” ifadelerini kullandı.  

 

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