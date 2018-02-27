En çok izlenen 10 Türk filmi! İşte tüm zamanların en iyi 10 Türk filmi

En çok izlenilen 10 Türk filmini sizler için derledik. En çok izlenen İlk on film lisetesine Şahan Gökbakar damgasını vurmuş durumda. Gökbakar’ın, Recep İvedik serisi dört filmi ile listede yer alırken Son dönemde bu listeye giren en dikkat çekici film 5 milyon seyirciyi geçerek Oscar adayı da olmayı başaran 'Ayla' filmi oldu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da bu listeye 'Arif v 216' ile girmeyi başaranlar arasında. İşte boxoffice verilerine göre tüm zamanların en iyi 10 Türk filmi...

1. Recep İvedik 5 - 7.437.050

Şahan Gökbakar'ın yazıp başrolünde yer aldığı serinin beşinci halkası Recep İvedik 5, 25 hafta vizyonda kalırken 7.437.050 tüm zamanların seyirci rekorunu kırmayı başardı. Film ayrıca 85.986.157,33 TL hasılat yapmayı başardı.

Konusu

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet'in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah'ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurt dışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep takımın kontrolünü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek ister.

2. Recep İvedik 4 - 7.369.098

İkinci sırada da yine bir Recep İvedik filmi ile karşılaşıyoruz. Serinin dördüncü filmi 7.369.098 seyirci ile lisetede ikinci sırada yer aldı. Film ayrıca 72.103.216,88 TL hasılat yapmayı başardı.

Konusu

Recep İvedik, her gün top oynadığı arsanın bir inşaat firması tarafından alındığını ve oraya bina yapılacağını öğrendiğinde küplere biner.

Recep, inşaat firmasından arsayı geri almak için para arayışlarına girmişken çareyi televizyonda reklamını gördüğü 500 bin lira ödüllü Issız Ada yarışmasına katılmaya karar verir. Artık tek amacı vardır, yarışmayı kazanıp arsayı inşaat firmasından almak.

3- Düğün Dernek - 6.980.070

Listenin üçüncü sırasında Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisin 'Düğün Dernek' filmi var. İkilinin komedi filmi 6.980.070 kişiyi sinemalara çekmeye başardı. Film ayrıca 68.917.965,00 TL hasılat yaptı.

Konusu

Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damadın babası İsmail için, dört dörtlük bir düğün yapmak şarttır. Sivas'da düğün gelenekleri ağır, İsmail'de imkan dardır, ama ne gam! Can yoldaşları ile tüm Sivas seferber edilecektir.

Fikret ve Çetin gelinlik ve düğün salonu peşine düşerken, Saffet'in payına da düğünün sanatçısını bulmak düşer. Bir tüp kamyonu, bir deve ve tek oğlunun mürvetini görmekten başka herşeye gözünü kapatabilen bir kayınvalide! Üzerine Letonya'dan yola çıkan bir grup "kız tarafı"! Çekilen silahlar ve atılan dayaklar filmin kahkaha dozunu hiç düşürmüyor. Nefes kesen maceranın mizah sosu hiç eksilmiyor! 'Bu düğün ya gerçekleşecek, ya gerçekleşecek! Vazgeçmek yok!'

4. Fetih 1453 - 6.572.618

Listenin dördüncü sırasında yine adında çok söz ettiren 'Fetih 1453' filmi var. Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve İstanbul'un fethini konu alan film sinemalarda 6.572.618 kişi tarafından izlendi. Film ayrıca 55.744.698,72 TL hasılat yapmayı başardı.

Konusu

Babası II. Murat'ın ölümü üzerine ikinci kez tahta çıkan II. Mehmet'in şimdi kafasında gerçekleştirmesi gereken ilk öncelik Bizans İmparatorluğu'nun son toprağı olan Konstantinapolis'i Osmanlı Devleti'ne katmaktır. Bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa genç padişah hiçbirinden feragat etmeyecektir...

Osmanlı Devleti'ne çağ atlatarak imparatorluğa taşıyan Fatih Sultan Mehmet'in 1451 yılında henüz İstanbul'u alma planları yaptığı dönemden başlayan film, şimdiye kadar çekilmiş en büyük tarihi-kahramanlık projesi olma iddiasında. 3 boyutlu animasyonların da yer aldığı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Faruk Aksoy üstlenirken, senaryoyu kaleme alan Atilla Engin ve İrfan Saruhan'a Prof.Dr. Feridun Emecen, Doç.Dr. Hülya Tezcan, Doç.Dr. Gülgün Köroğlu, sanat tarihçisi Massimo Farinelli'den oluşan geniş bir danışmanlar kadrosu da eşlik ediyor.

5. Düğün Dernek 2: Sünnet - 6.073.364

Beşinci sırada yine Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisi var. Düğün Dernek serisinin ikinci filmi 6.073.364 tarafından izlenirken 69.422.924,27 TL hasılat yapmayı başardı.

Konusu

İlk filmde oğlunu evlendiren İsmail, ikinci filmde torununu sünnet ettirme telaşına giriyor. Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor.

6. Ayla - 5.534.817

Listenin 6 sırasında son dönemine en çok konuşulan filmi 'Ayla' var. Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film 5.534.817 kişi tarafından izlendi. Film ayrıca 65.660.975,00 TL hasılat yapmayı başardı.

Konusu

Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.

950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore' ye saldırdığında Birleşmiş Milletler' in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Süleyman Astsubay bulduğu 5 yaşındaki küçük kıza ay gibi yüzü olduğu için Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye' ye dönmesi gerekmektedir. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman, Ayla'yı Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener ancak bir türlü Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman tekrar bir araya gelirler.

7. Aile Arasında - 5.214.124

Gülse Birsel'in yazdığı Aile Arasında listeye yedinci sıradan girmeyi başardı. Eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu edinen filmi 5.214.124 kişi izledi. Film ayrıca 63.938.936,15 TL hasılat yapmayı başardı.

Konusu

21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret (Engin Günaydın) ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar) komik bir tesadüfle tanışması ve dost olmasının ardından, Solmaz'ın kızı Zeynep (Su Kutlu) bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister. Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak, ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır. Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.

8. Arif v 216 - 4.931.639

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filmiyle hayatımıza soktuğu Arif ve Robot 216 karakterlerini yeni macerası olan 'Arif v 216' filmi listeye sekizinci sıradan girdi. Arif v 216 4.931.639 kişi tarafından izlenirken 62.666.073,42 TL de hasılat yaptı.

Konusu

Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride birçok dost edinen Arif dünyaya dönüp, yaşamını sessiz sedasız sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misafiri robot 216, Arif'e yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi aşık olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif için bütün bunlar kolaydır ama, 216 yapay zekalı eski model bir robottan fazlası değildir. Dünya'da gerçek insan gibi yaşaması mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır; yüzlerce ışık yılı öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir maceraya mı atılmalı, yoksa 216'yı geri mi götürmeli...

9. Recep İvedik 2 - 4.333.144

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinin ikinci filmi 4.333.144 kişiyi sinemalara çekti ve film 33.493.326,50 TL hasılat yaptı.

Konusu

Recep'in tek akrabası, kendisi gibi kıllı ve oldukça yaşlı babaannesidir. Babaanne, Recep'in yaşadığı serkeş, aylak hayatı bırakıp adam olmasını ister. Recep İvedik 2, babaannesinin istekleri doğrultusunda Recep'in adam olma gayretini anlatıyor.

10. Recep İvedik - 4.301.693

Şahan Gökbakar'ın rekorlar kıracak serisinin ilk filmi listede 10. sırada. Recep İvedik serisinin ilk filmi 4.301.693 kişi tarafından izlenirken, 30.172.530,00 TL hasılat yapmayı da başardı

Konusu

Şahan Gökbakar'ın Güngörenli bir lumpen proleteryayı başarıyla canlandırdığı bu komedi filmi, Türk sinemasında daha önce pek eşi benzeri görülmemiş düzeyde kaba saba espriler kullandığı gerekçesiyle bir kısım sinema insanları tarafından yoğun eleştiri bombardımanına tutulmuştur. Filmde adamın biri yolda cüzdanını düşürür, başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya'ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel'in bir tur otobüsünden indiğini farkeder. Artık Recep İvedik'in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmek.