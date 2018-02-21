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En değerli genç Türk: 'Cengiz Ünder'

Avrupa’nın 5 büyük liginde oynayan en değerli 100 genç futbolcu listesinde İtalya'nın Roma ekibinde forma giyen Cengiz Ünder, 21 milyon 300 bin Euro değeriyle 48. sırada yer aldı.

En değerli genç Türk: Cengiz Ünder

21 Şubat 2018 12:25

Avrupa’nın 5 büyük liginde oynayan en değerli 100 genç futbolcu açıklandı. CIES Football Observatory'un bilgilere göre, Avrupa’nın en pahalı genç futbolcusunun 182 milyon 8 bin Euro değeriyle Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe olduğu belirlendi. İkinci sırada 180 milyon 200 bin Euro ile Tottenham’ın genç yıldızı Dele Alli yer alırken, üçüncü sırayı Manchester City’nin Alman yıldızı Leroy Sane aldı. Sane'in piyasa değeri ise 124 milyon 500 bin Euro.

En değerli genç Türk: 'Cengiz Ünder'

Avrupa’nın en değerli genç oyuncularının yer aldığı listeye 3 Türk futbolcu girmeyi başardı. Roma'da performansını her geçen gün arttıran Cengiz Ünder, 21 milyon 300 bin Euro değeriyle listede 48. sırada yer aldı.
Listedeki diğer Türk futbolculardan Villarreal forması giyen Enes Ünal 18 milyon 600 bin Euro değeriyle 61. ve Celta Vigo’da oynayan Emre Mor ise 10 milyon 900 bin Euro ile 96. sırada bulunuyor. 

Etiketler: avrupa, Cengiz Ünder, maç

 

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