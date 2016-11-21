Her mevsim ayrı güzelliğiyle meraklıların vazgeçilmez adresi olan Yedigöller, Fotoğraf Sanatçı Ayşe Gül Ayanoğlu’nun objektifiyle buluştu, natürel karelerin her biri adeta ressamların fırçasından çıkmışçasına parmak ısırttı.

Bin 642 hektarlık alanda Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak milli park olarak korumaya alındığından bu yana bilimsel inceleme ve araştırmalar için de kuvvetli bir altyapıya sahip. Çok sayıda bitki türünü içeren milli park, Türkiye’nin en güzel, karışık doğal ormanlarına sahip bir adres.

İki saatlik yolu bir dakikada unutturan keyif

Sessiz ve sakin bünyesi, güzel manzaraları, değişik arazi şekilleri, yürüyüş yolları, şelaleleri, çeşitli cinste bitki ve ağaçlarla süslü yamaçlarıyla piknik, dinlenme, fotoğraf çekme, spor yapma ve kamp kurma gibi rekreatif faaliyetlerin de en önemli adreslerinden biri olan Yedigöller Milli Park yollarda geçirilen 2 saati size 1 dakikada unutturan güzellikle hafızalarda yer ediniyor.