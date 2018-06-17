En güzel 2018 Babalar Günü mesajları ve şiirleri özel hediye önerileri| İşte resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri

Babalar Günü 2018 ne zaman? | Babalar Günü mesajları ve özel hediye önerileri

Babalar Günü ne zaman? Babama ne hediye alsam? Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü bu sene 17 Haziran pazar günü kutlanacak. İşte Babalar Günü mesajları ve hediye önerilerini haberimizden bulabilirsiniz. Babalar günü Google tarafından unutulmadı.

Babalar Günü mesajları ve özel hediye önerileri

2018 Babalar günü ne zaman? Binlerce vatandaş bu sorusunun yanıtını arıyor. Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü bu sene 17 Haziran pazar günü kutlanacak. İşte Babalar Günü mesajları ve hediye önerilerini haberimizden bulabilirsiniz. Babalar günü Google tarafından unutulmadı.

Her sene coşkuyla kutlanan ve Haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen bir Babalar Günü daha geldi, çattı. Bu önemli ve anlam dolu günün gelmesi ile beraber Babalar Günü mesajları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 2018 resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri ile bugünün coşkusunu sevdiklerinizi unutmayarak yaşayabilirsiniz. Öte yandan aldığınız veya hazırladığınız bir sürprize ayrı bir anlam katmak için Babalar Günü mesajları ve sözlerinden bir tanesini bu başlık altından seçebilirsiniz. İşte Babalar Günü şiirleri ve sözleri...

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN VE NE SEBEPLE KUTLANDI?

Babalar günü ilk olarak 1907 yılında Amerika'da meydana gelen bir maden kazasında çoğunluğun baba olduğu 360 erkeğin ölümünün ardından her yıl önceleri anma günü olarak kutlanmaya başlandı. Batı Virginia'da meydana gelen bu talihsiz olay bugünlere uzanan babalar günü kutlamasının ilk adımını oluşturuyor.

BABALAR GÜNÜNE ÖZEL EN YENİ MESAJLAR

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun…

Babalar günü mesajları Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.





Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

Babalar günü mesajları Yüreğin huzurlu, yüzün güleç, kazancın bereketli olsun canım babacığım. Babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum.

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…



Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.



Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.



Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle…



Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.

Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.





Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

Babalar günü mesajları Dua vakti geldiğinde, ellerini Mevla'ya açtığında, bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum canım babam.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.

Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü‘nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.

İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü‘nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.

Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.

Her şeyin en güzeline layık babanıza bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz. Örneğin; “Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya” itafen bir plaket gibi.

Babalar Günü‘nde babaya en güzel hediye anlamında saklı olacaktır. Babanızla çekilmiş güzel bir fotoğrafınızdan hazırlanacak masa üstü bir pano, ona tüm gün sizi hatırlatacak ve gülümsetecek bir Babalar Günü hediyesi olacaktır.

Yine babanızın mesleğine göre ismiyle beraber nakışlı bir havlu ya da “Süper Baba” yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.