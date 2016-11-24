Diyarbakır’da görev yapan ve 6 Ocak sabahı evindeyken Sur ilçesinden gelen merminin şakağına isabet etmesi ile iki gözünü kaybeden 50 yaşındaki sınıf öğretmeni Mevlüde Ketani, Öğretmenler Günü'nü buruk geçiriyor. Kurşunun gözlerinin dibinden geçtiğini ifade eden Ketani, “O yüzden görme olayı da yok oldu. Sonra aynı gün beyin kanaması geçirmişim. Belli bir tedavi sürecinden sonra iyileştim. Şu an görmüyorum. Beyin kanaması geçirdiğim için de denge olayı biraz zorluyor beni. Ayakta uzun süre duramıyorum. En fazla 10 dakika durabiliyorum. 10 dakikadan sonra ileri geri sallanmaya başlıyorum. Dengem bozuluyor. Gözlerim için bir tedavi yöntemi varmış. İleri teknoloji gerektiriyor. Türkiye’de var mı yok mu bilemiyorum. Bir umut var ama çok pahalı olduğunu söylüyorlar. 300 bin dolardan bahsediyorlar” diye konuştu.

“Öğrencilerimi özledim”

Öğrencilerini özlediğini ve onlarla belli bir süre geçirdikten sonra onun bir parçası olduklarını kaydeden Ketani, “Bugün tedaviye gittik hastaneye. Belki o zaman geldilerse bilemiyorum. Zamanları oldukça geliyorlar. Telefon açıyorlar. Bir de meme kanseri ile ilgili tedavi görüyorum. İlaç kullanıyorum. Kemoterapi serumu alıyorduk. O dönem bitti, şimdi ışın tedavisi başladı. Onu da günlük yapıyorlar. Her gün hastaneye gitmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Meme kanserine de yakalanan Ketani, bu fiziksel şartlarda tekrar öğretmenlik yapabileceğini sanmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“En başta zaten görmek lazım. Görme olayı olmadan da öğretmenlik yapamam. Öğretmenlik görme olayı olmadan yapılabilecek bir meslek değil. Çocuğun ödevini kontrol etmen lazım, onun ödevine nasıl bakacaksın. Tahtaya kaldıracaksın, problem çözdüreceksin. Doğru mu yapıyor yanlış mı yapıyor nasıl göreceksin.”

“Kendi öğretmenimi arayacağım”

24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili düşüncelerini paylaşan Ketani, hastanede olduğu için daha kendi öğretmenini arayamadığını ve arayacağını belirterek, “Öğretmenlik gerçekten zor bir meslek ve hakkıyla öğretmenlik yapan herkesi kutlamak lazım. Öğrenciler de bol bol kitap okusunlar, çalışsınlar. Kendilerini tanısınlar. Yapabilecekleri bir meslek seçsinler” ifadelerini kullandı.