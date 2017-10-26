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En tatlı fotoğraf

Amasya’da jandarmanın huzurevine düzenlediği sürpriz ziyarette bir kadın komutanın yaşlı kadına elleriyle pasta yetirdiği anlar ziyarete damga vurdu.

En tatlı fotoğraf

26 Ekim 2017 10:47

Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol ile İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit’in eşi Gülden Akşit’in öncülük ettiği ziyarette çiçeklerin dağıtılmasının ardından kesilen pastalardan yaşlı kadının kendi başına yemekte güçlük çektiğini fark eden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nuray Yeşilkaya hemen harekete geçti. Tabak ve çatalı eline alan Yeşilkaya, tıpkı annesine yedirir gibi pastayı yedirdi.

Komutanlığın gözbebeği olan bomba arama köpeği ‘Rota’ ile narkotik köpeği ‘Atak’ın gösterisini ilgiyle izleyen huzurevi sakinleri konser sırasında da askerlerle halay çekip doyasıya eğlendiler. 

Murat Çelik A.

Etiketler: amasya, huzurevi, jandarma

 

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