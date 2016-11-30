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'En ufak ihmali olan cezalandırılacak'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana’daki 12 kişinin hayatını kaybettiği kız yurdu yangınında ihmallerin araştırılıp, sorumluların cezalandırılacağını bildirdi.

En ufak ihmali olan cezalandırılacak

30 Kasım 2016 09:30
'En ufak ihmali olan cezalandırılacak' - Tıkla İzle

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Adana’nın Aladağ ilçesindeki Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Kaya, bir eğitmenin küçük yaşta çocuğunun da hayatını kaybettiği yangına ilişkin, “Bakanlık olarak 32 kişilik psikososyal ekiplerimiz sahada. Adli tıp ve hastanede görev yapıyorlar. Bakanlarımızla ailelerimizin yanında acılarını paylaşmak için buradayız. Sonuna kadar araştırılacak bu durum. Bugün acıyı paylaşmak için burada ailelerin yanındayız Bizim de evlatlarımız var, gerçekten çok derinden yüreğimiz yandı. Şu an olay yerini gördük brifing aldık, hastanelere gidip ailelerin acılarını paylaşacağız. 22 yaralımızın durumları hakkında bilgi alacağız. Milletimizin başı sağolsun, çok büyük bir acı yaşadık. Araştırmalar yapılıyor. Yangın merdiveninin kilitli olduğu sadece iddia, sonuna kadar araştırılacak. En az bir ihmali olanlar cezasını çekecekler” dedi.


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Toplam Yorum (1)

  • deniz : 30 Kasım 2016, Çarşamba 08:43
    00
    Bu ihmal denilen şey neden olaylar olmadan önce kontrol edilmez. Birileri cayır cayır yanmasa olmaz mıydı
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