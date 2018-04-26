Diğer
Kategoriler

Endonezya'da petrol kuyusunda yangın: 21 ölü

Endonezya'nın batısındaki Sumatra Adası'nda bulunan kaçak petrol kuyusunda çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezyada petrol kuyusunda yangın: 21 ölü

26 Nisan 2018 12:35
Endonezya'da petrol kuyusunda yangın: 21 ölü - Tıkla İzle

Endonezya'nın batısındaki Sumatra Adası'nın Açe bölgesinde bulunan kaçak petrol kuyusunda çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı açıklandı. Dün meydana gelen olayda ölü sayısının daha da artabileceğinden endişe ediliyor. Kaçak petrol kuyusundan çıkan alevler çevredeki evleri de etkiledi, birçok bölge sakini olayda yaralandı. Yaralanan 19 yaşındaki Heri Herliza'nın kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
Öte yandan, yasa dışı petrol kuyularının çoğunluğunun yerel halk tarafından işletildiği belirtiliyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç