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Endonezya’da sahte içkiden 100 kişi öldü

Endonezya’da sahte içkiden bir ay içerisinde 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezyada sahte içkiden 100 kişi öldü

11 Nisan 2018 11:39

Endonezya polisi, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da sahte içki yüzünden bir ay içerisinde 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, Jakarta, Batı Cava, Doğu Kalimantan bölgelerinde sahte içki kullanan bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının ciddi olduğunu aktardı. Polis, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini belirtti. Polis Şefi Yardımcısı Muhammed Syafruddin, ölümlerin Batı Cava ve başkent Jakarta’da yoğunlaştığını ve geçtiğimiz haftadan bu yana arttığını belirterek, "Bu olağanüstü bir durum. Devam etmesine izin verirsek, millete zarar verecektir” dedi. Syafruddin, yasadışı sahte içki üretiminin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak hükümete işbirliği çağrısında bulundu. Ayrıca polis, olaya ilişkin baskınların devam edeceğini belirterek şüpheli 1 kişinin göz altına alındığını açıkladı.  

Etiketler: endonezya, sahte içki

 

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