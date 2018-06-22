Endonezya’daki terör saldırılarının planlayıcısına idam

Geçtiğimiz ay 28’den fazla kişinin terör saldırılarında hayatını kaybettiği Endonezya’da, terör örgütleriyle mücadelede yetkiler arttırıldı. Endonezya mahkemesi, DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) örgütünün lideri Aman Abdurrahman’ı çok sayıda terör saldırısı emrini vermekten idama mahkum etti. Aman Abdurrahman’ın 2010 yılında cezaevine girdiği ve hücresinde terör saldırıları planladığı ortaya çıktı.

Aman Abdurrahman’ın 2016 yılında başkent Jakarta’da düzenlenen bir saldırıyı planlandığı ortaya çıkınca, başka saldırıların da emrini verdiği tespit edildi. Savcılık makamı, Aman Abdurrahman’ı geçtiğimiz ay toplam 28 kişinin öldüğü saldırı olmak üzere çok sayıda terör saldırısının da sorumlusu olarak göstererek idamını talep etti.

Geçtiğimiz ay 3 farklı şehirde düzenlenen saldırılarda 28 kişi, 2017 yılındaki otogar saldırısında 3 polis, 2016’daki saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.