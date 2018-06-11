Diğer
Kategoriler

Endüstri ve motor meslek liseli bin öğrenciye eğitim verilecek

Türkiye çapında endüstri ve motor meslek lisesi öğrencilerine eğitimler veren Mobil Oil Türk A.Ş., bu etkinlikler kapsamında bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Endüstri ve motor meslek liseli bin öğrenciye eğitim verilecek

11 Haziran 2018 16:27

Halka açık petrol şirketi ExxonMobil çatısı altında yer alan ve Türkiye’de 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., sosyal sorumluluk projelerine yenisini daha ekledi. Yapılan şirket açıklamasına göre sektörün en büyük sorunlarından biri olan kalifiye eleman bulma ve tutma sorununu gidermeye yardımcı olacak eğitimler başladı.

Geleceğin ustalarını yetiştirmek amacıyla yola çıkan Mobil Oil Türk A.Ş., bu kapsamda Türkiye’nin çeşitli illerinde yer alan endüstri ve motor meslek lisesi öğrencilerine eğitimler veriyor. Bu yılın ilk etkinliğini Düzce Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleştiren Mobil Oil Türk A.Ş., eğitim kapsamında ürün, motor ve yağlama konularında bilgilendirmelerde bulundu. Şirket, her yıl yurt çapında eğitimler düzenleyerek ulaşabildiği kadar çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

10 okulda bin öğrenciye eğitim verilecek 

Bu yılın ilk eğitimini Düzce’de gerçekleştiren şirket Düzce’nin ardından sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve Antalya’da eğitimlerine devam edecek. Yıl içinde toplam 10 okulda eğitimler düzenleyecek olan şirket, eğitimler kapsamında yaklaşık bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Verilen eğitimin ardından öğrencilere eğitim sertifikası, tişört, defter, kalem gibi malzemeler hediye ediliyor.  

Etiketler: Endüstri ve motor meslek lisesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç