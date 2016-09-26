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Enerji verimli binalar tasarımcılarını arıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ’Enerji Verimli Bina Tasarım’ yarışması düzenliyor. Yarışmayı kazanacak olan birinci takım, ödül olarak yurt dışında eğitim görmeye hak kazanacak.

Enerji verimli binalar tasarımcılarını arıyor

26 Eylül 2016 17:59

Türkiye’de binalarda eğitim verimliliğinin artırılmasına katkı sağlaması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üniversitelerin ilgili alanlarında okuyan öğrenciler için bir yarışma düzenlendi. Yarışma, yüksek enerji verimliliği standartlarını yansıtan yeni konut tasarımı ve mevcut bir kamu binasının birincil enerji tüketiminde en az yüzde 30 azalma sağlayacak şekilde enerji verimliliği tadilatı olmak üzere iki kategoride yapılacak. Yarışmaya, Türkiye Üniversitelerinin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrenimi gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans veya yüksek lisans öğrencileri katılabilir.

Yarışma için son kayıt tarihi 15 Ekim 2016, projelerin gönderilmesi içinde son tarih 06 Ocak 2017 olarak belirlendi. Yarışma hakkında detaylı bilgiye http://beva.csb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.


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