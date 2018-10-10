Enflasyonla Topyekün Mücadele Hareketine Modoko'dan destek

Türkiye'nin 2019-2021 yılları arasını kapsayan, ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programında, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyon ile mücadele gelmektedir . Özellikle son dönemde kurda meydana gelen spekülatif artışlar sonucu fiyatlamalarda yaşanan yukarı yönlü gidiş, yüksek enflasyona neden olmuştur.Gelinen durum, sadece kamu kurumları ya da bakanlıkların mücadelesinin ötesinde, Enflasyonla Topyekûn Mücadele ihtiyacını doğurmuştur.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan bu programa, Türkiye'nin önde gelen markalarından destek geldi. Bu kapsamda, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına” katkı sağlamak isteyen tüm firmalardan beklenti, ürün ve hizmetlerde yılsonuna kadar yüzde 10 asgari indirim taahhüdü vermeleri oldu.

“Asgari yüzde 10 indirim”

Mobilya'nın Başkenti olarak bilinen, zanaatın ve teknolojinin buluşma noktası Modoko Mobilyacılar Sitesi Yönetim Kurulu, “Enflasyonla Topyekün Mücadele” programına destek vereceğini; bünyesinde bulundurduğu mağazalar aracılığı ile ürünlerinde asgari yüzde 10 indirim uygulanacağını bildirdi.