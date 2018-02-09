Engelli araç park yerlerine kameralı takip

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Türkiye'de bir ilke imza atarak açık ve kapalı otoparklarda engellilerin park sorununa yönelik bir sistem geliştirdi. Engelliler için ayrılmış park yerlerine park eden araçların tamamını görecek açıda gece görüş özelliğine sahip kameralar yerleştirildi. Uyarı levhalarına rağmen engelli alanlarına park eden araçlar kamera ile takip edilerek usulsüz park edenlere Karayolu Trafik Kanununun engelli araçları için ayrılmış park yerlerine park etmek maddesini ihlalden her sürücüye 216 şar lira para cezası verildi. 2 aylık sürede bin 828 sürücüye idari para cezası uygulanırken engellilerin park yeri şikayeti de sona erdi.

“Bu uygulama ile birlikte duyarlılık oranı arttı”

Engelli 52 yaşındaki Mustafa Aycan, uygulamanın başlamasıyla engelli olmayanların kendileri için ayrılan alanlara park etmeme duyarlılığın en üst seviyeye yükseldiğini söyledi. Aycan, “Konya Emniyet Müdürlüğüne ve bu konuda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu konuda biz Konya’da yaşayan engelliler çok fazla muzdariptik. Şöyle ki, engelli araç park yerlerine normal araçların park edilmesi ve bunlara uygun bir yaptırımın olmaması halkımızdaki bu duyarlılığı oldukça alt seviyeye düşürmüştü. Bu uygulamanın başlaması ile birlikte kontrol ettiğimiz yerlerde görüyoruz ki, bu oran çok alt seviyelere düştü. Bu sebeple emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün illerimize de bu uygulamanın yaygınlaştırılması konusunda basınımızdan destek rica ediyorum” dedi.

“Bana ayaklarımı verin isterseniz araba sizin olsun”

Engelli öğretmen Ramazan Şahin’de kendi alanlarına park eden diğer sürücüleri eleştirerek, “Benim engelimi vereyim siz park edin? Yani engeli mi alıyorsanız oraya park edin orası artık sizin olsun. Bana ayaklarımı verin isterseniz arabada sizin olsun" diye konuştu.

Kamera sisteminin hayata geçirildiği bir alışveriş merkezinin kurumsal pazarlama müdürü Tayfur Kurt ise, engelli müşterilerinin park sorunu yaşamaması için uygulamaya destek verdiklerini söyledi.

Mustafa Beşer - Davut Has

