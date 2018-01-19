Engelli çocuklarıyla kocasının maaş kartlarını ve evdeki eşyaları alıp kaçtı

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşandı. 41 yaşındaki engelli Ömer Genç, bir hafta önce 3 engelli çocuğunu gezdirmek için Şanlıurfa'ya götürdü. Ömer Genç geri döndüğünde, 2 aydır ayrı yaşadığı eşi D.G. tarafından evdeki ziynet eşyası ile engelli çocuklarına ait maaş kartları dahil her şeyin alındığını fark etti. Ayrı yaşadığı eşinin değerli eşyalarla birlikte engeli bulunmayan diğer çocuğunu da götürdüğünü söyleyen engelli baba, kendisi gibi engelli olan 3 çocuğuna bakmaya çalışıyor.

Evi bomboş kaldı

Kirada oturan engelli Ömer Genç ve 3 engelli çocuğu, bomboş kalan evde yaşam mücadelesi veriyor. Engelli baba ve çocukları, komşuların yardımıyla yaşıyor. Genç ailesi, komşu ve yardımseverlerin desteği ile temin ettikleri televizyon, dolap ve yatak gibi eşyalarla yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Daha önce intihara kalkışmış

Eşi D.G.'nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden ve çocuklarından ayrı yaşamaya başladığını söyleyen Ömer Genç, 7, 9 ve 13 yaşındaki çocuklarının zihinsel engelli ve epilepsi hastası olduğunu hatırlatarak, engelli olmayan en küçük çocuklarını ise eşinin alarak gittiğini söyledi.

Çocuklarından ayrılmak istemediğini söyleyen Ömer Genç, “Eşimle zaman zaman tartışmalarımız oluyordu. Kendisinin psikolojik sorunları vardı, birkaç defa da intihara kalkıştı. En son 2 ay önce beni engelli 3 çocuğumla birlikte evde bırakarak gitti. Ben çocuklar için değişiklik olsun diye onları Urfa’ya gezdirmeye götürdüm. Daha sonra beni arayan komşum eşimin evdeki eşyaları bir araca yüklediğini söyledi. Ben Şanlıurfa’dan gelene kadar eşim gitmiş ve evdeki her şeyi de alıp götürmüştü. Çocukların engelli maaşlarından onların tedavileri için biriktirdiğim bir miktar para ve altın, çocukların kıyafetlerine kadar almıştı. Şu anda çocuklarımın üzerlerine giyecek ikinci bir kıyafetleri bile yok’’ diye konuştu.

"İhtiyaçlarını ben görüyorum"

Çocuklarının her türlü ihtiyaçlarını kendisinin gördüğünü söyleyen çaresiz baba, çocukları engelli olduğu için evde yalnız bırakamadığını söyleyerek, "Çocuklarımla benden başka ilgilenecek hiç kimsem yok. Ben de onları evde bırakıp ekmek almaya bile zor gidiyorum. Ne çalışabiliyorum ne de derdimi gidip herhangi bir yere anlatabiliyorum. Aynı zamanda ben de bipolar bozukluğu hastasıyım. Anneleri 2 aydır bu çocukların ne durumda oldukların bile sormadı. Altlarını ben değiştiriyorum, sobayı ben yakıyorum, karınlarını ben doyuruyorum’’ şeklinde konuştu.

Yetkililerden yardım bekliyor

Engelli baba, eşi D.G.’nin kendisi hakkında, uyuşturucu ve alkol kullanarak kendisine ile çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle boşanma davası açtığını da hatırlatarak, "Eşim aylar sonra hakkımda asılsız iddialarla dava açmış. Madem ben kendisine ve çocuklara zarar veriyorum, eşyaları almaya gelen altınları kurtaran kişi engelli 3 çocuğunu böyle olduğunu iddia ettiği bir adamın elinde nasıl bırakıyor 2 ay boyunca? Yetkililer mahalleye gelip benim ailesine ve çocuklarına karşı nasıl bir baba olduğumu sorabilirler. Ben altın, para ve eşyanın peşinde değilim, çocukların engelli maaş kartların versin yeter. Sadece yetkililerden şu anki durumu atlatmam için bana destek vermelerini istiyorum. Mahkemenin de adil bir karar vererek beni çocuklarımdan ayırmamasını istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

"istedikleri doktora götürebilirler"

Genç, uyuşturucu ve alkol kullandığı yönündeki iddiaları reddederek, kendisinin uyuşturucu ve alkol kullanmadığını ispatlamak için istenilen doktora test ve tahlil yaptırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Orhan Erkılıç

