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Engelli gence çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Engelli gence çarpıp kaçan sürücü yakalandı
Engelli gence çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Niğde’de engelli gence çarpıp ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü aracı yaptırırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz gün akli dengesi yerinde olmayan, epilepsi hastası 18 yaşındaki Emrah Öztürk Bor Sazlıca yolu üzerinde, saat 23.00 sıralarında sürücüsü ve plakası meçhul bir aracın çarpması sonucu ölü olarak bulundu.
Polis ekipleri olaya karışan ve kaza mahallinden durmayarak kaçan araç ve sürücüsünün tespit edilmesi yönünde çalışma başlattı.

Yapılan alışma sonucunda Emrah Öztürk'e 32 yaşındaki Selman S. yönetimindeki bir Traktör Bölge Bayisine ait 51 H 574 plakalı aracın çarptığını tespit etti. Kazaya karışan aracı Niğde Ata Sanayide tamir edilirken Selman S. gözaltına alındı.  

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