Engelli gencin darp edilmesi davasında karar

Adana'da engelli Agit Acun’u dolmuşta darp ettikleri iddiasıyla 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet B., Ahmet G., Çağrı Can Ç., tutuksuz sanık İsmail K. ile mağdur Agit Acun ve avukatları katıldı. Mahkemede savunması alınan tutuklu sanıklardan Ahmet B., Agit Acun'un engelli olduğunu bilmediğini ve Agit'in Ahmet G.'ye yumruk attığını ileri sürerek, Agit Acun’un dolmuşta tahrik edici el hareketleri yaptığını, tutuksuz sanık İsmail K.'ya ‘Arkadaşa sor bir sıkıntı mı var’ dediğini, İsmail’in de Acun’un sırtına dokunmasıyla olayın gerçekleştiğini ve pişman olduklarını söyledi.

Dolmuşa binen şahısların seslerini duymadığını söyleyen Acun ise, kulağı işitmiyor diye hareket yaptığını belirterek, “Birisi omzumdan çekiştirdi. Birisi eliyle kafama bastırdı. Ondan sonra üzerime geldiler ve beni darp ettiler. Sonrasında ben de kendimi korumaya çalıştım. Onlar bana yumruk savurdu. İlk olarak seslendiler. Ben hiçbir şey yapmadım. Zaten hiçbir şey duymuyorum” dedi.

Agit Acun sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet B., Ahmet G. ve Çağrı Can Ç.'nin 1 yıl 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırılarak tahliyelerine, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Tutuksuz sanık İsmail K. ise beraat etti.

Mahkemenin kararının ardından davaya müdahil olan Adana Barosu Başkanı Veli Küçük yaptığı açıklamada, “Öldüresiye yapılan saldırının davasının ilk duruşması bugün gerçekleşti. Eksiklikler olmadığı için, tüm sanıklar hazır olduğu için, tanıkla müşteki hazır olduğu için delillerin tamamı toplandı ve mahkeme bugün bir karar verdi. Verilen karar ne yazık ki ödül gibi bir ceza. Toplumumuzun vicdanını rahatlatmayan bir karar. 3 sanık hakkında alt limitten bir miktar uzaklaştırılarak 1 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi. Verilen ceza hükmü açıklanmasının ertelenmesine karar verilerek ertelendi. Sanıklardan 1’i hakkında da beraat kararı verilerek tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi” diye konuştu.

Mahkemeye ayrıca Agit Acun'un vekili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Adana Barosu Başkanı Avukat Veli Küçük ve Aydın Barosu Engelli Hakları Komisyonu katıldı.

Elif Ayşenur Bay



