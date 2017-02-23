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Engelli kadını sevindiren 'ceza'

Amasya’da bulduğu cep telefonunu satan şüpheliye bedensel engelli bir kadına tekerlekli sandalye alma cezası verildi.

Engelli kadını sevindiren ceza

23 Şubat 2017 12:03
Engelli kadını sevindiren 'ceza' - Tıkla İzle

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda ele alınan bir soruşturma dosyası uzlaşmayla sonuçlandı.

Öğretmen M.K.'nin 2 yıl önce yolda düşürdüğü cep telefonunu bulup bir süre kullandıktan sonra 300 TL’ye sattığı tespit edilen şüpheli B.D. hakkında 'kaybolmuş ya da hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan başlatılan soruşturmada taraflar ‘yardımda bulunulma’ şartıyla uzlaştı. Şüpheli B.D.’ye engelli bir kadına tekerlekli sandalye alma cezası verildi. 

Suçluya verilen cezayla zor durumdaki engelli bir kadına destek olmayı amaçladıklarını belirten Cumhuriyet Savcısı Süleyman Polat, alınan engelli sandalyesini uzlaştırmacı bilirkişi Kemal Kılıç ile birlikte gittiği Ziyaret beldesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi engelli Hatice Tokmak’a teslim etti.

Ağaçtan düşmesi sonucu yaklaşık 14 yıldır engelli sandalyesine bağımlı halde olan 42 yaşındaki Tokmak, eskiyen sandalyesinin yenilenmesine çok sevindiğini belirterek Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlilerine teşekkür etti.

Uzlaştırma Bürosuna gelen dosyaların yüzde 85’e yakınının olumlu sonuçlandığını anlatan Cumhuriyet Savcısı Polat, “Müştekinin talebinin şüpheli tarafından kabul edilmesi sonrasında bir engelli vatandaşımızın tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladık. Bu şekilde hem dosyamız kapanmış oldu hem de toplum yararına bir edime imza atmış olduk. Bu sayede dosya en güzel şekilde ileri sonuçlara gitmeden, tarafları, adli makamları yormadan tamamlanmış oldu” diye konuştu. 

Murat Çelik A.

Etiketler: amasya, ceza, engelli


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