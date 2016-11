Eskişehir'de 1 Aralık 2014'den bu yana devam eden "Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz" projesi, farklı hikayelere konu olmaya devam ediyor. Engelli olan Sebahat Balabanlarlı, birlikte yaşadığı abisinin vefat etmesi üzerine yalnız kaldı. Işıklar mahallesindeki evlerinin kapısını kimse açmayınca ölen kardeşinin cenazesi yanında 3-4 gün kadar kalan Balabanlarlı, mahalle muhtarının durumu fark etmesiyle adeta hayata yeniden tutundu. Evinden ayrılıp Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde günlerini geçirmeye başlayan Sebahat Balabanlarlı, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan proje ile artık hem hastaneye gidebiliyor, hem de kardeşinin mezarını ziyaret edebiliyor. Engelli vatandaşlar için özel tasarlanmış minibüs ile yaklaşık 1,5 sene sonra ağabeyinin mezarını ziyaret eden Balabanlarlı, mutlu olduğunu dile getirdi.

"Kardeşimi ziyaret ettiğim için çok mutluyum"

Çok zorluklar yaşadığını anlatan, mahalle muhtarına öncelikli olarak teşekkür eden Sebahat Balabanlarlı, hizmeti sunanlara da dua etti. Konuşmakta zorluk çeken 68 yaşındaki kadın, "Çok zorluklar yaşadım. Bu hizmeti bana sunanlardan ‘Allah razı olsun’ diyorum. Önce muhtar ağabeyim ve yengemden, ardından da herkesten Allah bin kere razı olsun. Allah ne muratları varsa versin. Buraya geldiğim ve kardeşimin mezarını ziyaret ettiğim için çok mutluyum, Allah razı olsun. Daha önceden gelemedim, şimdi geldim, çok mutluyum" dedi.

"İsteğini kıramadık ve onu mezarlığa getirdik"

Eskişehir ile bu farklı hizmeti buluşturan Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz Projesi Koordinatörü Enis Kazım Sezgin, Sebahat Balabanlarlı ile nasıl karşılaştıklarını anlattı. Sezgin, "Ablamız, 68 yaşında ve kimsesiz. Bir ağabeyi vardı, onunla beraber kaldığı süre esnasında ağabeyini kaybetti. Hatta 3-4 gün de yanında kalıyor. Daha sonra muhtarımız 112 Acil Servis ekiplerine haber vererek, ağabeyinin öldüğünü, kendisinin de durumunun kötü olduğunu tespit ediyor. Daha sonra hastamızın yürüyemediği, engelli olduğu tespiti yapıldıktan sonra huzurevine yatırılıyor. Huzurevinden de muhtarın aracılığıyla 'Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz' projesine ulaşıyorlar. Bu şekilde hizmet vermeye başladık. Hastamızı hastaneye götürdük, orada bize ölen kardeşini bir buçuk senedir ziyaret edemediğini bildirdi. Bizde hastamızın muayenesini yaptıktan sonra bu isteğini kıramadık ve onu mezarlığa getirdik" şeklinde konuştu.

"Her türlü sağlık sorunlarını hallediyoruz"

Proje hakkında bilgiler veren Enis Kazım Sezgin, hastane ulaşımında sıkıntı yaşayan engelli vatandaşların kendileri ile iletişime geçmelerini istedi. Sezgin, "Projemiz, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) bir hibe programı kapsamında şeklinde oluşturuldu. Yaklaşık 23 aydır projemize devam ediyoruz. İlk 12 ay proje kapsamında hibe programı çerçevesinde projemiz devam ettirildi. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğümüze devredilerek, Sağlık Bakanlığı kapsamında projemiz devam ediyor. İlk defa uygulanan bir hizmet programı, bugüne kadar yaklaşık 5 bin 735 engelli kardeşimizi hastaneye götürdük ve tedavilerini yaptırdık. Proje kapsamında bizler Sağlık Müdürlüğü olarak engelli kardeşlerimize ‘sağlık danışmanlığı’ yapıyoruz. Hastanelerden, sağlık kurumlarından, özel, üniversite ve devlet hastanelerinin hepsinden randevularını alıyoruz. Daha sonra refakatçi eşliğinde hastalarımızı evlerinden alıyoruz, tedavilerinden sonra tekrardan evlerine bırakıyoruz. Her türlü engelli kardeşimiz bizleri 220 60 60 numaralı telefondan aradığı takdirde, her türlü sağlık sorunlarını hallediyoruz. Bizler bu projeyle Eskişehir’de engelli kardeşlerimizin; görmeyen gözü, yürümeyen ayağı, konuşmayan kulağı olduk. Bugüne kadar da bu hizmete devam ettik" ifadelerine yer verdi.

"Yeni araç ve yeni personel katkılarıyla bu proje engelli hastalarımızın hizmetine devam edecek"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu ise, projenin ikinci yılından bahsederek, şu şekilde konuştu:

"2014 yılı Aralık ayında BEBKA’ya sunduğumuz bir proje sonrası hizmete aldığımız ‘Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz’ projemizin ikinci yılını doldurmak üzereyiz. Bu kapsamda aylık ortalama 250 hasta ile yılda 3 bin hastaya, böylece 2’nci yılın sonunda da yaklaşık 6 bin hastaya hizmet vermiş olacağız. Verdiğimiz hizmet; hastanın evden alınması, hastaneye götürülmesi ve tüm sağlık hizmetlerinin karşılanarak, tekrardan evine bırakılması şeklinde olmaktadır. İlk yılını BEBKA desteği ile yaptığımız projemizi, 2’nci yılından itibaren tamamen kendi kaynaklarımız ile bakanlığımızın destekleri ile sürdürmekteyiz. Projemizi aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz, yeni araç ve yeni personel katkılarıyla bu proje engelli hastalarımızın hizmetine devam edecek. Biz bu proje ile hastaların sadece sağlığa ulaştırılmasını değil, gerek basketbol, gerekse Eskişehirspor’un maçları, piknikler ve her türlü gibi sosyal imkanlardan da faydalanmaları için engelli vatandaşlarımıza sonsuz destek veriyoruz. Bu projeyi daha iyi geliştirerek, daha iyi bir şekilde halkımıza sunmayı devam edeceğiz."

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu