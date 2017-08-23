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Engelli vatandaşa kurşun yağdırdı

Bahçelievler’de engelli bir vatandaş iş yerine gitmeye çalışırken kurşun yağmuruna tutulması çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından şüpheli şahsı kaçarken engelli şahıs hastaneye kaldırıldı.

Engelli vatandaşa kurşun yağdırdı

23 Ağustos 2017 09:50
Engelli vatandaşa kurşun yağdırdı - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz akşam Bahçelievler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; muhasebeci olan Volkan Aksoy isimli engelli vatandaş iş yerine geldiği sırada kimliği belirlenemeyen bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Aksoy yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahsın çok kan kaybettiğini gören vatandaşlar ambulansı beklemeden şahsı hastaneye götürürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Silahlı Saldırı anı kamerada

Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatılırken yaşanan silahlı saldırı anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Volkan Aksoy iş yerine girmek için binanın kapısını açtığı sırada arkasından gelen saldırgan Aksoy’a defalarca ateş ediyor. Aksoy yaşadığı şokun etkisiyle kaçan saldırganın arkasından bakıyor ve daha sonra yere oturuyor. Bu sırada çevreden vatandaşlar Aksoy’un yardımına koşuyor ve ilk müdahaleyi yapıyor ve ardından taşıyarak hastaneye götürüyor.

Volkan Kayalar


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