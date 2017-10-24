Engelli vatandaşa, özel tasarlanmış motosiklet

Viranşehir Belediyesi tarafından ilçede yaşayan Şükrü Kaya isimli bir vatandaşa 5 bin 605 TL değerinde özel tasarlanmış motosiklet hediye edildi. Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenle Şükrü Kaya isimli vatandaşa motosikleti ve anahtarı teslim edildi. Tören öncesi engelli vatandaş ile yakından ilgilenen Viranşehir Belediye Başkanvekili İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, "Engelsiz Yaşam” projesi kapsamında engelli vatandaşlara destek verdiklerini,vermeye devam edeceklerini söyledi. Alınan motosikletin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Çimşit, "Umarız vatandaşımız yeni aldığı motosikleti ile rahat ulaşım sağlar.Bizde bu amaçla kendisine daha önce temin ettiğimiz motosikleti bugün teslim ettik.İnşallah en güzel günlerde kullanır" diye konuştu. Şükrü Kaya ise, "Maddi imkansızlıklar yüzünden alamadığım bu aracın bana hediye edilmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Allah hepinizden razı olsun.Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Törene Viranşehir Belediye Başkanvekili İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mahmut Şık,Arslan Çiftçi, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı.

Enver Zencirci

