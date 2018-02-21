Engelli vatandaşları emekli olmak vaadiyle dolandırdı

Bursa’da yüzde 42 engelli raporu olan vatandaşı “Emekli olmana yardımcı olacağım, Ankara’da bürokrat tanıdıklarım var” vaadiyle kandıran Cemil K. isimli şahıs Bursa polisinin çalışmaları neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da yüzde 42 engelli raporu olan ve malulen emekli olmak isteyen fakat bunun için engel oranının yüzde 45 olması gereken L.A., kendisine “Emekli olmana yardımcı olacağım, Ankara’da bürokrat tanıdıklarım var” vaadiyle gelen bir şahıs tarafından 22 bin 300 lira dolandırıldığına dair Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği konuyla ilgili başlattığı araştırmada dolandırıcının isminin Cemil K. olduğunu buldu. Cemil K. isimli şahıs hakkında inceleme yapan ekipler, şahsın daha önce de aynı yöntemle M.Ö.Ü. isimli bir vatandaşı 3 bin 450 lira, R.A. isimli bir başka vatandaşı ise 23 bin 500 lira dolandırdığını tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışmalara başlayan YANDOL ekipleri Cemil K.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Cemil K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Derya Evren