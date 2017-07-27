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Engelliler, park alanlarına sandık ve oturma yerleri yapılmasını istemiyor

Kütahya’da engelliler, park alanlarına sandık ve oturma yerleri yapılmasını istemiyor.

Engelliler, park alanlarına sandık ve oturma yerleri yapılmasını istemiyor

27 Temmuz 2017 11:59

Engelliler adına açıklama yapan Cüneyt Demircan, “Halk Otobüslerinde bulunan sandıklar bizi oldukça rahatsız ediyor ve iniş binişlerimizde zorluk çekiyoruz” dedi.

Otobüslerin arkasına yapılan bu oturakların yasal olarak aç içerisinde bulunmaması gerektiğini söyleyen Demircan, “Araç içerisinde bulanan sandıklar bizlere ve diğer yolculara tehlike arz ediyor. İçlerine yapılan ses kolonlarına zarar vermemiz konusunda da bizlere sözlü hakaret ediyorlar. Otobüse iniş ve binişlerde zorluk çekiyoruz, her seferinde sandıkta oturan yolcularında ayaklarını eziyoruz.Araç içerinde doğru oturuş biçimi sağlıyamıyoruz. Yönetmekte belirtilen biçimde oturuş biçimi sağlanamadığından dolayı olası bir kaza halinde otobüs şöförleri suçlu duruma düşecektir. Bizler bu konudan dolayı otobüscülerden ricamız bizim ve diğer yolcuların daha rahat yolculuk edebilmemiz için sandıkları kaldırmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Hüseyin Can Aksu


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