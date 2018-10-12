Engin Altan Düzyatan'a zorla getirme kararı

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Neslişah Düzyatan, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 58 kişinin başta Instagram ve Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para isteyen 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Doğan Esentürk, Veysel Demir, Gökyar Şen cezaevinden SEGBİS ile katılırken bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada müşteki Tamer Karadağlı, Tarık Mengüç gibi ünlü isimleri ise avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederken mahkeme heyeti, şikayetçi Neslişah Düzyatan'ın celse arasında sunduğu dilekçe ile şikayetinden vazgeçtiğini tutanağa geçirdi.

Mahkeme hakimi, Neslişah Düzyatan'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede daha önce tanık olarak gösterilen Engin Altan Düzyatan'ın da tanıklığından vazgeçilmesinin istendiğini ancak bu talebin mahkemece reddedilerek SMS ile Engin Altan Düzyatan'a bildirildiğini kaydetti.

Sanıkların ve avukatlarının taleplerinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Veysel Demir ile Doğukan Esentürk'ün tahliyelerine, Gökyar Şen'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tebliğe rağmen duruşmaya gelmeyen tanık Engin Altan Düzyatan hakkında ise zorla getirilme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtiliyor. İddianamede, kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydediliyor. İddianamede 18 sanığın "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yusuf Melikoğlu

