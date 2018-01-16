Engin İpekoğlu istifa edeceğini açıkladı

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Samsunspor zor günler geçiriyor. Kırmızı-beyazlılarda bugün de Teknik Direktör Engin İpekoğlu ve futbolculardan Gökay İravul’un durumu can sıktı. Engin İpekoğlu yarın istifa edeceğini açıklarken, Gökay İravul ise alacakları ödenmediği için antrenmana katılmadı.

İPEKOĞLU: “YARIN BASIN TOPLANTISI YAPIP İSTİFA EDECEĞİM”

Çalışma öncesi ayak üstü bilgi verip antrenmana dönen Engin İpekoğlu, “Yarın oynayacağımız maçın basın toplantısından sonra görevden ayrılacağım. Maçtan sonra geniş bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Orada her şeyi uzun uzun konuşuruz. Toplantının ardından vedalaşırız. Bu zamana kadar verilen hiçbir söz tutulmadı. Sabrımız kalmadı. Futbolcuların çoğuna hala paraları yatırılmadı” dedi.

ZEREN: “HOCAMIZLA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ”

Engin İpekoğlu ile tekrar konuşacaklarını ve çalışmak istediklerinin altını çizen Sportif Direktör Coşkun Zeren, “Alacakları ödenmiş, alacaklarının yarısı ödenmiş ve alacakları hiç ödenmemiş arkadaşlarımız var. Serbest kalma hakkını elde eden oyuncularımıza teklifler geliyor. Yine de çoğu bizimle kaldı. Gökay da bunlardan bir tanesi. Kendisi akşam antrenmanına çıkmak istemedi. Alacağı yatırılmadığı için bizden izin istedi. Yakın zamanda çözmek istiyoruz. Bu zamana kadar hiç para ödenmeyen oyuncularımız Gökay İravul, Muhammet Beşir, Oğuz Gürbulak ve Samed Kılıç. Bu oyuncuların alacaklarının yatırılması için uğraşıyoruz. Hocamızın ayrılma konusunda bir netlik yok. Kendisiyle görüşmemiz devam ediyor. Hocamızın ve teknik heyetin de ufak tefek sorunları var. Sorunları çözeceğimizi, hocamızın da bizimle devam edeceğini umuyorum. Transfer konusuna şu anda odaklanmadık. Önceliğimiz mevcut oyuncuların alacaklarını ödemek. Pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maça kadar bütün sorunların giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

BURHAN ARMAN: “SAMSUNSPOR’A İHANET EDEMEM”

Takımı terk eden oyunculara göndermede bulunan ve Samsunspor’a ihanet edemeyeceğini açıklayan takıma geri dönen oyunculardan Burhan Arman, “Çok zor bir durumdan geçiyoruz. Bu süreci de atlayacağız. Buna inandığım için Samsunspor’a geri döndüm. Herkesin desteğini ara vermeden bekliyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar çalışmaya devam edeceğiz. Biz buranın altyapısından çıktık. Buraya ihanet edemeyiz. Sonuçta yine dönüp dolaşacağımız yer burası. Bizim gibi futbolculara ihtiyaç var. Bu zor durumda Samsunspor’u yalnız bırakmamak için göreve geri geldik. İlk yarı Nazilli Belediyespor’da çok forma şansı buldum. Güçlü bir şekilde takıma döndüm. Takıma destek vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

Samsunspor Çarşamba günü Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Atakum Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak.

Erdi Demür