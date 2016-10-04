Çok sayıda davetlinin katıldığı Emre-Bediha Çelik çiftinin düğünündeki takı etkinliğinde, damadın eniştesi Emre Özmutlu tarafından büyük sürpriz yapıldı. Özmutlu, tarhana bezesine koyduğu 900 adet madeni 1 Türk lirasını damada takarak büyük bir şaşkınlık yaşanmasına sebep oldu.

"VALLAHİ ÜŞENMEDİM, HEPSİNİ MERKEZ BANKASINDAN ALDIM GELDİM"

Damadın eniştesi Emre Özmutlu; ’’Kayınçoma unutamayacağı bir şaka yapmak istedim. Düğünde hatıra kalması için düşündüm taşındım yaptığım tek şey bütün bozuk paralar şeklinde takıyı vermek oldu. Hepsini demir 1 lira şeklinde vermek oldu. Vallahi üşenmedim hepsini Merkez Bankasından aldım geldim. Burada güzelce tarhana kesesinin içersine doldurdum. Güzelce de takı niyetine kayınçoma hediye ettim’’ dedi.

Damat Emre Çelik ise; ’’Ben de böyle bir jest bekliyordum, ama bu kadarını değil’’ dedi.

Daha sonra düğünün ilerleyen saatlerinde, iş yerindeki arkadaşlarının getirdikleri mutfak önlüğünü damada takması izleyenleri tatlı bir tebessüme bıraktı. Katılanlar düğün boyunca çalan müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Selçuk Manaz