Entity Art Project Sergisi Caddebostan’da açılıyor

2016 yılında Aras Yazıcı tarafından hayata geçirilen Entity Art Project, ‘Bir imge oluşturma ve bu imgenin resim elemanı olarak kullanımı’ savının yanı sıra, resme kazandırdığı yeni bakış açısıyla izleyiciyi tinsel bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatın bir süreç olduğunu savunan Yazıcı, yüzey üzerine yapılanların birer illüzyon ve ressamların birer illüzyonist olduğunu belirterek “Kapalı kutuların ardından kurgular düşünmeye, belirli bir zaman aralığı için hazırladığım bir mekan üzerine çalışmaya başladım. Bu mekanda resimlerimi birer eleman olarak kullanıp yeni bir resim oluşturdum. Artık benim için resim tuvalden çıkıp belirli bir zaman aralığındaki bir mekan-boşluk haline geldi. Benim resimlerim, yaşadığınız süreç ve bulunmanızı istediğim boşluktur" dedi.

Bir yıl önce ‘İmge’, ‘Varlık, ‘Kutu’ ve ‘9 Tuval’ çalışmalarından bir seçkiyi 26 Ağustos - 9 Eylül 2016 tarihleri arasında Kadıköy’deki ‘Kosmos’ adlı sergisinde sergileyen Yazıcı, “Bu sergi, Modern Sanatlar Müzesi için belgelenmek üzere hazırlanan bir sergi önerisi olmakla birlikte, aynı zamanda bir kurgu çalışmasıydı. Bu sergiye sayılı insanlar tanıklık ettiğinden dolayı serginin fotoğraf, hareketli görüntü ve metin gibi belgeleri internet sayfasında yayımlanıyor” diye konuştu.

Yazıcı internet sayfası üzerinden bir sanat süreci oluşturmak ve bu süreci sunmak amacıyla, sergi ismine internet sayfasının adını verdiği koleksiyonunu ziyaretçilerle buluşturacak. ‘Varlık’, ‘Revize’ ve ‘Gravür’ çalışmalarından bir seçkinin yer aldığı sergide, Dünya’nın 9 farklı noktasına yerleştirilecek olan ‘9 Tuval’ çalışmasının tamamı ilk kez bu sergide bir araya geliyor. ‘9 Tuval’ çalışmasıyla, sanatçının yaşadığı süre boyunca sürecek bir sanat sürecine işaret eden Aras Yazıcı, Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergilenecek resimler hakkında “İnsanın evrendeki yalnızlığı ve yok olma gerçeği karşısında, bir imge oluşturma ihtiyacından doğan sanat sürecinin elemanlarıdır” ifadelerini kullandı.

Yazıcı, “‘Entity Art Project’, bir sanatçının düşünceleri, sanatı, çalışmaları ve kendisi hakkında kapsamlı bilgi edinebileceğiniz bir internet sayfasıdır. ‘Varlık’ çalışmalarını bir araya getirip portfolyo oluşturmak ve ‘9 Tuval’ çalışmasını gerçekleştirmek için oluşturulmuştur. Entity Art Project kapsamında yapılan her resim, gerçekleştirilen her sanat eylemi, belgelenen her dosya, kısacası yapılan her çalışma ‘9 Tuval’ sürecinin birer parçası haline gelecektir. Sergi 9 Kasım-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi 4’üncü Kat Fuaye Salonunda ziyaret edilebilir” şeklinde konuştu.