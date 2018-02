Enver Yücel, “Kaliteli eğitimi ülkemizin her noktasına götüreceğiz”

Bahçeşehir Koleji Lüleburgaz Kampüsü’nün tanıtım toplantısı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bahçeşehir Koleji Lüleburgaz Kampüsü Kurucu Müdürü Duygu Peran, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, Lüleburgaz’ın eğitim kurumlarından yöneticiler ve çok sayıda velinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 48 ilde 101 kampüs ile eğitim veren Türkiye’nin en önemli eğitim markalarından Bahçeşehir Koleji, eğitim yatırımlarına devam ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak Bahçeşehir Koleji Lüleburgaz Kampüsü 10 bin 200 metrekarelik alanda tam donanımlı laboratuvarları, spor ve kültürel alanları ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim verecek.

“Kaliteli eğitimi ülkemizin her noktasına götüreceğiz”

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel tanıtım toplantısındaki konuşmasında kaliteli eğitimin Türkiye’nin her noktasına ulaştırmak için eğitim yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Lüleburgaz’a çok daha önce gelmemiz gerekiyordu. Fakat geç de olsa sağlam bir şekilde geldik çünkü burada Lüleburgaz’a yakışan, muazzam bir kampüs yapılıyor. Kampüsün inşaatı devam ederken ön kayıtlar almaya başladık. Nitelikli eğitimimiz konusunda emin olan velilerimizin güveni için çok teşekkür ediyorum. Her yaptığımız işi ülkenin değil, dünyanın en iyisi nasıl olabiliriz anlayışı ve düşüncesi ile yapıyoruz. Kaliteli eğitimi ülkemizin her noktasına götüreceğiz. Bahçeşehir Koleji geleceğin sorunlarına çözüm bulacak bir nesil yetiştiriyor bu nedenle bu eğitim anlayışımızı ülkemizin her noktasında, daha çok çocuğa ulaştırmak için durmadan çalışıyoruz. Avrupa'nın en büyük eğitim kurumuyuz, dünyanın sayılı eğitim gruplarından birisiyiz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin geleceğine yatırımlar yapıyoruz”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da açılacak olan yeni kampüs ile ilgili, “Bahçeşehir Eğitim Kurumları olarak bu yıl bizim 50’inci gurur yılımız. Türkiye’de Edirne’den Kars’a yüzlerce kampüsümüzle eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın potansiyeline inanıyoruz ve ülkemizin geleceği için hep daha iyisi, daha doğrusu, daha güzeli için hayaller kuruyoruz. Adımlarımızı, ülkemizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmek için 50 yıldır çalışan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının tecrübesinden aldığımız güvenle atıyoruz. Ülkemizin geleceğini yazacak nesli yetiştirmek için eğitimde hep daha iyisinin peşindeyiz. Dünya değişiyor; teknoloji ve bilim dünyayı her zamankinden daha hızlı değiştiriyor. Her sabah uyandığımızda aslında yeni bir dünyaya uyanıyoruz. Üretim şekilleri, yaşam biçimleri ve buna bağlı olarak alışkanlıklarımız değişiyor. Tüm bunlar eğitimin de değişmesini ve geleceğe dair sonuçlar ortaya koymasını zorunlu kılıyor” diye konuştu. Nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak için eğitim yatırımlarına hızla devam ettiklerini belirten Dağ, velilerin Bahçeşehir Koleji Lüleburgaz Kampüsüne gösterdiği ilgi için teşekkür etti ve kampüsün hem Trakya Bölgesi’ne hem de Türkiye’ye hayırlı olması dilekleriyle konuşmasını sonlandırdı.