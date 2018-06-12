Erbay: 'Hopi, üyelerinin alım gücünü 86,9 milyon TL artırdı'

Farklı sektörlerden 100’den fazla üye markasıyla 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunduğu üyelerine indirim ve Paracık kazanma avantajını aynı anda sunduğu belirtildi. 6,1 milyon üye sayısıyla Türkiye’de perakendenin dinamiklerini değiştiren Hopi’nin üyelerine kazandırdığı toplam Paracık miktarını açıklayan Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, "Nisan 2015’te kullanılmaya başlayan Hopi bugüne kadar üyelerine 252 milyon Paracık kazandırdı. Üyelerimiz bu Paracıkların 225,4 milyonunu yüzde 39 daha fazla değerle harcadı. Hopi, üyelerinin alım gücünü artırmaya devam ediyor" diye konuştu.

Erbay, Hopi’nin üyelerinin alışveriş gücünü 86,9 milyon TL değerinde Paracıkla artırdığını söyledi.

32 milyon işlem, 6,5 milyar alışveriş hacmi

Hopi’nin kullanıcılarını tanıdığını ve kullanıldıkça akıllandığını hatırlatan Erbay, "Müşterilerin alışveriş izlerini takip ediyor ve onları ihtiyaçları olmayan alışverişin karmaşasından kurtarıyoruz. Üyelerimize onlara özel kampanyalar sunarak ihtiyaçları olan ürünü en avantajlı şekilde almalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hopi’nin üye markalarıyla üyelerine 7 bin 500’den fazla kampanya sunduğunu söyleyen Erbay, bu kampanyaların yüzde 42’sinin kişiye özel olduğunu belirterek, "Hopi ile bugüne kadar 32 milyondan fazla işlem yapılırken, Hopi üzerinden geçen toplam alışveriş hacmi 6,5 milyar TL’yi buldu" dedi.