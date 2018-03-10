Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

Bizimkiler dizisinde ‘Kapıcı Cafer’, Kaygısızlar’da ‘Memnun Kaygısız’ rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ercan Yazgan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu Yazgan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Şakirin Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Yazgan’ın sanat camiasından çok sayıda dostu ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde taziyeleri oğlu Can Yazgan ve manevi kızı Buket Dereoğlu kabul etti.

“HEM MESLEKİ ANLAMDA, HEM İNSANLIK ANLAMINDA ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİRSİNİZ”

Manevi kızı olarak bilinen Buket Dereoğlu, “Annemin ikinci eşi. Ben onu baba olarak tanıdım. Tanıdığımda 4 yaşındayım, şimdi 44 yaşındayım. O her şeyden önce çok değerli bir adamdı. Beni o yetiştirdi. Çok iyi bir insan. Herkese karşı doğru davranmış. Kimseye karşı bir yanlışını görmedim bugüne kadar. Çok şey öğrenirsiniz ondan. Hem mesleki anlamda, hem insanlık anlamında. Doğru bir felsefeye sahiptir. Kendine has yaşadı. İnsanlara olan saygısı, sevgisi hiçbir zaman değişmedi” dedi.

“TÜRK SİNEMASINA ÇOK EMEĞİ GEÇTİ”

Törene katılan oyuncu Nuri Alço, “Çok erken vefat etti. Çok güzel bir insanı kaybettik. Gerçekten Türk sinemasına çok emeği geçti. Hemşehrimdi kendisi, ezgin bir insandı. Başımız sağ olsun, özleyeceğim bir insan. Felç olduğunda haberini almıştık. Bir gün önce de bu haberi duyduk. Çok üzülecek bir olay. Türk sineması büyük bir kayıp verdi” diye konuştu.

Ünlü oyuncu İlyas Salman, Ercan Yazgan’ın Türk sinemasının saygın isimlerinden biri olduğunu belirterek, “Erken bir ölüm oldu. Türk sinemasının, Türk tiyatrosunun, Türkiye halkının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Ercan Yazgan’ın cenaze törenine katılan diğer dostları da başsağlığı dileyerek üzüntülerini dile getirdi.

Şakirin Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Ercan Yazgan’ın Fenerbahçe bayrağının sarılı olduğu tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Yazgan, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mustafa Esen - Gamze Erdemir