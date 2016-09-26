Erciş Şeker Fabrikası alım sahasında düzenlenen törene Erciş Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Mermerci, Erciş Şeker Farikası Müdürü Hüseyin Avni Akça, Muş Şeker Fabrikası Müdürü Hakim Gündoğdu, Erciş Ticaret Odası Başkanı İzzet Yağar, Şeker İş Erciş Şube Başkanı Yavuz Şahin, Panko Birlik Erciş Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünal, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Murad Hoş, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kamu kurum amirleri, oda ve dernek yöneticileri, şeker fabrikası işçileri ile diğer davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Hüseyin Avni Akça, şeker sektörünün önemine vurgu yaptı. Akça, dünyada 2015-2016 döneminde üretimin yüzde 21’inin şeker pancarından, yüzde 79 oranının ise şeker kamışından elde edildiğini de belirterek, “Ülkemizde bugün şeker sektöründe 25’i kamuya, 8’i özel sektöre ait olmak üzere 33 şeker fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca, nişasta bazlı şeker üreten 6 fabrika bulunmaktadır. Fabrikamız Van Gölü havzasının tarıma dayalı en büyük sanayi kuruluşudur. 28 yıldır yöremize ekonomik ve sosyal alanda büyük fayda sağlamış olup, bu katkıları sağlamaya devam edecektir. Erciş Şeker Fabrikası 2 bin 334 dekarlık alan üzerine kurulmuş, hammaddesi tarım ürünü, ürettiği ürün sanayi ürünü olan entegre bir tesistir. Fabrikamız 1988 yılında üretime başlamıştır. Şeker pancarı tarımı fabrikamıza bağlı Erciş, Patnos, Tatvan, Van bölge şefliklerimiz denetiminde sözleşmeli olarak yapılmaktadır. 4 adet ziraat bölge şefliğimizde 51 köyde bin 687 çiftçi ile 252 bin ton pancar üretim sözleşmesi yapılarak 40 bin 300 dekarlık alanda pancar ekimi yapılmıştır. Bedeli ödenen 200 bin ton pancardan 180 bin ton pancar işlenecektir. Pancar işlenmesine 3 Ekim 2016 tarihinden itibaren başlanılacak ve takriben 90 gün sürecektir. İşlenen pancardan ayrıca 27 bin ton şeker, 5 bin 800 ton melas, 55 bin ton küspe üretimi beklenmektedir. Teslim alınacak pancar bedeli yaklaşık 40 milyon TL olup, bugüne kadar bu bedelin yüzde 26’sı ayni ve nakdi avans olarak üreticiye ödenmiştir. Fabrikamızın yöre ekonomisine katkısı yaklaşık 100 milyon TL civarındadır. Memur ve işçi 504 kişinin istihdam edildiği fabrikamız, yörenin istihdam sağlayan en büyük kamu kuruluşudur. Geçmişi başarılarla özdeşmiş olan fabrikamızın bu kampanya döneminde de başarı olacağına inancım tamdır. 2016-2017 pancar alım kampanyamızın kazasız ve başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Şeker-İş Erciş Şube Başkanı Yavuz Şahin ise, “Bugünkü kampanya açılış törenimizin öyle büyük bir önemi var ki, eğer 15 Temmuz gecesi, dış güçlerin, Yahudi lobisinin eli kanlı terör örgütlerinin ve en acı tarafı yıllarca bu ülkenin ekmeğini yiyerek, sadakalarımızı ve zekatlarımızı, kurbanlarımızı ve canımız ciğerimiz olan çocuklarımızı onların dershanelerine, okullarına, yurtlarına teslim ettiğimiz müslüman kisvesi altında, bu ülkeyi bölüp parçalayıp, kan gölüne çevirmek isteyen FETÖ terör örgütünün alçakça yaptığı darbe girişiminde amellerine ulaşsaydılar, vallahi bugün burada bu açılışı yapamayacaktık. Belki çoğumuz burada olamayacaktık. Ülkemiz Suriye’den, Libya’dan, Filistin’den, Arakan’dan ve Irak’tan daha kötü olacaktı. Bu saydığım ülkelere Türkiye kucak açtı. Fakat bizim gidecek hiçbir yerimiz olmayacaktı. Çünkü 15 Temmuz gecesi, Kıbrıs Rum kesiminde, Suriye sınırında, Ermenistan’da, Yunanistan’da sabahı bekleyen leş kargaları hazır kıta bekliyordu. Fakat Allah’a binlerce şükürler olsun ki, 15 Temmuz gecesi, etnik fark gözetmeksizin milletimiz birlik olup bu ülkenin birlik beraberliği bozulmasın diye, kendini tankın, merminin, bombaların önüne atan bir ümmet vardı. Tıpkı Kurtuluş Savaşı misali, şahadet şerbetini içip şehitlik mertebesine ulaşmak için o tankın, merminin, bombanın önünde yarışıyorlardı. İnşallah hepsi cennetliktir. Rabbim bütün şehitlerimize cennet mekan nasip etsin. Yaralılarımıza da acil şifalar versin. Umuyorum bu zor günleri de Yüce Rabbim ülke olarak, millet olarak ve güzelim Erciş olarak hep bir arada huzur ve güven içerisinde kardeşçe, birbirimize kenetlenmiş olarak yaşamayı nasip etsin. 2016 - 2017 yılı pancar kampanyalarının başladığı Türkiye şeker fabrikalarında, 2 büyük sıkıntıyla karşı karşıyayız. Birincisi özelleştirme ve pancar şekerinin Türkiye’de yok edilmesi, ikincisi ve en büyük sorunumuz eleman yetersizliğidir. Fabrikalar 2000 yılından beri özelleştirilme idaresine devredildi. Özelleştirme dairesi fabrikaları gruplandırarak satışa sundu. Sendikamızın yargı yoluyla, Danıştay kararlarıyla satışları durduruldu. Bu konuda çok büyük bir mücadele veren Sendikamızın Genel Başkanı İsa Gök’e fabrikam adına teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle 2016 - 2017 pancar kampanyasının ülkemize, Erciş’imize, fabrika çalışanlarına kazasız belasız olmasını diliyorum. Rabbim minarelerimizden ezanları dindirmesin. Rabbim Erciş’imizin tek sanayi kuruluşu olan fabrikamızın bacasını söndürmesin” şeklinde konuştu.

Panko Birlik Erciş Şube Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünal’ın selamlama konuşmalarının ardından fabrikaya pancarı getiren ilk 6 üreticiye protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Topluca dua edilip kurban kesilmesinden sonra kampanya açılış kurdelesi yine protokol üyeleri tarafından kesildi.