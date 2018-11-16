Erciyes'e lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla beraber kara yolları ekipleri yollarda çalışma başlatırken, jandarma arama kurtarma timleri de devriyelerini artırdı. Yağan kar ile beraber Erciyes Dağı'nda da eşsiz manzara ortaya çıktı. Tadına doyum olmayan manzara, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Kayak Antrenörü Veysel Değirmenci de, kar yağışının başlamasıyla beraber çok mutlu olduklarını söyleyerek, karla oynadı.

Öte yandan kent merkezinde de kar yağışı hafif düzeyde etkisini gösteriyor.

Ali Göç