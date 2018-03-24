Diğer
Kategoriler

Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti! (Ercüment Balakoğlu Kimdir?)

Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu, dün akşam hayatını kaybetti. Balakoğlu'na geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konmuştu. Peki Ercüment Balakoğlu Kimdir, Hangi Projelerde Rol Aldı? İşte detaylar...

Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti! (Ercüment Balakoğlu Kimdir?)

24 Mart 2018 09:07

Geçtiğimiz sene usta oyuncu Ercüment Balakoğlu’na kanser teşhisi koyulduğunu duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, dün akşam acı haberi Instagram adresinden verdi.

Akay, usta oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Onur Akay, ''Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu’nu maalesef kaybettik. Değerli oyuncumuz, dil kanseri ile savaşıyordu ve 28 Ağustos 2017’de hastanede tedavi görürken kendisi ile görüştüğümde, “beni kimse aramıyor” diye dert yanmıştı. Bende buradan yazdığımda basında haber olunca, tüm hayranları ve meslektaşları onu ziyarete gitmişti ve çok mutlu olmuştu. Nur içinde yat büyük usta.” diye yazdı.

ERCÜMENT BALAKOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1934 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Ercüment Balakoğlu, dizi ve sinema alanında seslendirme sanatçılığı yapmıştır. Balakoğlu, 2013 yılından bu yana ise Temaşa Tiyatrosu'yle birlikte çalışmaktadır.

İşte, Balakoğlu'nun rol aldığı bazı projeler;

2009-2011 - Papatyam

2009 - Dersimiz: Atatürk

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç