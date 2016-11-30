Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun için ilk tören yarın saat 12.00'de BKM'de gerçekleşecek. Ardından ünlü sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun için ilk tören yarın saat 12.00'de BKM'de gerçekleşecek. Ardından ünlü sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Erdal Tosun geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Erdal Tosun kimdir...
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