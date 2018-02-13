Erdal Tosun’a çarpan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

İstanbul Sarıyer’de Ünlü sanatçı Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sürücü Nihat Şaki’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 51’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Şaki son savunmasını yaptı. Duruşmada söz alan sanık Şaki, "Ben istemeyerek bu suçu işledim. Bilinçli olarak kaza yapmadım. Belediyede işçi olarak çalışıyorum. İş saatine yetişmek için giderken bu olay oldu. Ölenin hayranlarından biriyim. Çok üzgünüm" diyerek beraatini istedi.

Şaki'nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne sebep olmak suçundan yargılanan şüpheli Nihat Şaki’yi, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29 Kasım 2016 tarihinde Büyükdere Caddesi'nde kontrolden çıkan Nihat Şaki idaresindeki otomobil, tiyatrocu Erdal Tosun’un arabasının üzerine düşmüş ve ünlü oyuncu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yusuf Melikoğlu

