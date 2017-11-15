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Erdal ve Gürdal Tosunlar’ın anıldığı gecede duygusal anlar yaşandı |İstanbul Komedi Festivali

11 Kasım’da açılışı yapılan “İstanbul Komedi Festivali” kapsamında BKM Tiyatro’da Tosunlar “Daima” gecesinde komedinin önemli isimleri Erdal-Gürdal Tosun kardeşler anıldı.

Erdal ve Gürdal Tosunların anıldığı gecede duygusal anlar yaşandı |İstanbul Komedi Festivali

15 Kasım 2017 12:48

Şifa Kaymak

sifa.kaymak@iha.com.tr

“İstanbul Komedi Festivali” 11 Kasım'da kapılarını açtı. BKM Tiyatro’da BKM’nin bundan sonra her yıl gerçekleştirmeyi planladığı “Daima” anma gününde komedinin aramızdan ayrılan isimleri anılacak.

YILMAZ ERDOĞAN: “YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRENLERİ ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE DEĞİL DOĞUM GÜNLERİNDE ANALIM”

   Anma gecesinde Yılmaz Erdoğan “Hayatını insanları güldürmek için adamış insanların yalnızca gidişleriyle algılanması çok tuhaf bence. Bunu biraz aşmalı. Çünkü ölümlerinden söz edemediğimiz dostlarımızın yaşamlarından da söz edemez hale geliyoruz. Bundan sonraki anmalarda onların komedyen kişiliklerine yaşama mizahla kafa tutan karakterlerine uygun daha soğukkanlı yapabiliriz diye düşünüyorum. Komedi Festivali’nin kalıcı bir köşesi “Daima”… Maalesef Erdal ve Gürdal’la başladık. Belki de bu anma biçimimizi değiştiririz diye düşünüyorum. Bu anmaları ölüm günlerinde değil doğum günlerinde yapmalıyız. ” diyerek anma törenlerine yeni bir form getirmek gerektiğinin altını çizdi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Erdal Tosun’un eşi İlknur Tosun, Demet Akbağ, Neslihan Yeldan, Ersin Korkut, Hamdi Kahraman, Onur Rüştü Atilla, Meltem Yılmazkaya’nın da katıldığı gecede oyuncu arkadaşlarının Erdal ve Gürdal Tosun kardeşler ile ilgili yaşadıkları anektodları ve hislerini anlattıkları video salonda duygusal anlar yaşattı.

 

Etiketler: erdal tosun, İstanbul Komedi Festivali, tosunlar daima, Yılmaz Erdoğan

 

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