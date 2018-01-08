Erdem Genç'ten yeni kitap: '10 yaşında girişimci olmak'

Genç girişimci Erdem Genç'in Ceres Yayınları'ndan çıkan '10 yaşında girişimci olmak' adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Girişimciliğin her geçen daha fazla önem kazandığı günümüzde girişimci çocuk yetiştirme yollarını barındıran bu kitap, yazarın çok satan '20 yaşında patron olmak' kitabının öncülü niteliğinde.

Yılın genç girişimcisi ve Türkiye'nin en başarılı genci ödüllerinin sahibi olan Erdem Genç, uzman psikologların ve çocuk girişimciliği konusunda uzman akademisyenlerin süzgecinden geçirdiği öğütlerini kendi öyküsü üzerinden akıcı bir şekilde kitabında aktarıyor. Çocuklarını girişimciliğe teşvik etmek isteyen ebeveynler için rehber niteliğindeki kitaptaki her bölüm sonundaki özet ve psikolog notları, doğru bilgilerin akılda kalmasını kolaylaştırıyor. Erdem Genç, kitabın son bölümünde yer alan röportajlarda ise merak edilen soruları cevaplıyor.

Erdem Genç kimdir?

Erdem Genç'in 20 yaşında kurduğu, World Tourism Forum'da üç yıldır üst üste 'En İyi Etkinlik Sağlayıcısı' ödülü kazanan M3 Works Kurumsal Organizasyon şirketi dışında kafe, yayıncılık, e-ticaret, gayrimenkul yönetimi gibi çeşitli alanlarda girişimleri bulunuyor. Bu kitap dışında '20 Yaşında Patron Olmak', 'Debut' ve 'Küba Ritmi' adlarında üç kitabı daha var.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi işletme bölümleri mezunu. Özyeğin Üniversitesi'nde girişimcilik yüksek lisans bölümü burslu öğrencisi olan Genç, Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazarlama Yönetimi ve New York Üniversitesi‘nde oyun tasarımı bölümünde eğitimler aldı. Yabancı dil eğitimini Londra Oxford House College ve San Francisco EF Dil Okulu'nda tamamlamış olup ICF onaylı profesyonel yaşam koçu ünvanı sahibi.

Ayrıca Genç, 2016'da Uluslararası JCI tarafından Türkiye'nin en başarılı genci ünvanıyla ödüllendirildi, 2017 Türkiye Gençlik Zirvesi‘nde 'yılın genç girişimcisi ödülü'yle onurlandırıldı ve 'Young CEO Club yönetim kurulu başkanı' seçildi.