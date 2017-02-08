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Erdem İnşaat Şimşek Evleri projesini tamamladı

Erdem İnşaat Yalova Armutluda başladığı Şimşek Evleri projesini tamamlayarak, evleri teslim etmeye başladığını açıkladı. Erdem İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Erdem, "Yalova Armutlu Türkiye'in göz bebeği" dedi.

Erdem İnşaat Şimşek Evleri projesini tamamladı

08 Şubat 2017 16:13

İstanbul Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe'de faaliyetlerini sürdüren Erdem İnşaat, Yalova Armutlu'da yapmış olduğu 'Şimşek Evleri' projesini tamamlayarak evleri teslim etmeye başladığını açıkladı. Erdem İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Erdem, "Şimşek Evleri projemizde tüm dairelerimizin satışlarını daha projemiz tamamlamadan bitirdik. Şimdi sıra 48 daireden oluşan 2 etaplık projemizde. İnşallah Şimşek Evleri projemizde olduğu gibi bu iki etaptan oluşacak projemiz dede sosyal yaşam alanlarımız, toplantı salonu, fitness, mescit, masaj havuzu, şelale gibi sosyal yaşam alanlarımızı projemize dahil ederek gerçek anlamda yaşanılabilir huzurlu mekanları yapmayı hedeflemekteyiz" dedi.

"Armutlu Belediyesi tarihine sahip çıkıyor"
Türkiye'nin gerçekten güzelliklerle dolu olduğunu belirten Erdem, "Yalova Armutlu'da bu güzelliklerden nasibini fazlasıyla almış. Her geçen gün kendisine güzellik katan Armutlu İstanbul ve Bursa'ya yakın olmasıyla birlikte temiz denizi doğa ile baş başa olan eşsiz güzellikleri içinde barındırıyor. Neden Yalova Armutlu diyenler için her zaman söylüyoruz. Yalova Armutlu turizm cenneti. Çünkü insanların sakin ve huzur bulacağı çok şirin bir ilçe. Bunun yanı sıra Armutlu Belediyesinin de üzerinde durduğu o güzel tarih korunuyor. Geçmiş tarihin izleri hiç bir zaman silinmiyor. Bu anlamda Armutlu Belediyesinin özverili çalışmalarından dolayı tebrik etmek gerek".
 

Etiketler: Erdem İnşaat Şimşek Evleri


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