Survivor 2017'nin başarılı isimlerinden Berna Keklikler, Eser West'in yerine 'Göz6' yarışmasından arkadaşı Bulut Özdemiroğlu'nun 'Survivor 2017'ye dahil olmasını yorumladı.

Berna, "Bulut gelince ilk dikkat ettiğim şey Erdi oldu. Erdi zaten neye uğradığını şaşırdı. 'Eyvah, iki çete bir araya geldi' dedim. Göz6 evinde öyle bir şey vardı. İkisi ayrı tarafta gibiydi" ifadelerini kullandı.

TV8'de yayınlanan 'Göz6' yarışmasında uzun süre geçiren Berna, Erdi ve Bulut, bu kez Survivor adasında buluşlmuş oldu.