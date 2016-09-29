Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 27. muhtarlar buluşmasında muhtarlara seslendi. Dün yapılan MGK’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında olanın OHAL kararının 3 ay daha uzatılmasının hükümete tavsiye edildiğini söyleyen Erdoğan, OHAL’e karşı olanlara tepki gösterdi, Fransa’da alınan OHAL kararları ile örnek verdi. Türkiye’deki 3 aylık OHAL süresinin uzatılmasına tepki gösterenlere cevap veren Erdoğan “Mesele öylesine derin ki, 3 aylık sürenin yeterli olmayacağı görülüyor. Dün yaptığımız MGK toplantısında OHAL’in 3 ay daha uzatılması hükümete tavsiye edildi. Hükümetimiz de gerekli değerlendirmeleri yapıp, adımları atacaktır. OHAL uygulaması tamamen FETÖ ve PKK terör örgütleri ile daha etkin mücadele amacına yöneliktir. Ana muhalefet OHAL yetkileri ile hayata geçirilen hususların Meclisin rutin çalışmaları ile çözülebileceği görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Meclisin bu noktada ne kadar hızlı çalıştığını biliyoruz, biz bu Meclisin içinden geldik” dedi.

"KİMSE FRANSA’YA DİYOR MU ?"

Türkiye’deki OHAL uygulamasına yurtdışından gelen eleştirilere de cevap veren Erdoğan “Dünyadan kimse Fransa’ya diyor mu ‘siz 1 yıl OHAL ilan ettiniz’ diye. Bizim bakan arkadaşlara akıl veriyorlar, ‘1 yıl OHAL Türkiye için doğru değil, 3 ayı bir daha uzatmayın’ diye. Dur bakalım, sabırlı ol, belki 12 ay da yetmeyecek. Bizim görevimiz bu milletin can, mal, akıl güvenliğini korumak ve devam ettirmektir. Kimse bize takvim belirlemesin. Kimse bizim yol haritamızı tayin etmesin. Bu yol haritasını bu ülkenin hükümeti ve kurumları belirler. Bunlar kalkıyor bize yol haritası çiziyor. Siz bir defa ne zaman Türkiye’ye dost oldunuz, gerekli olan destekleri verdiniz. Hepsi bu darbenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyordu. Bunların hepsinin bilgileri bize ulaştı, zil takım oynamaya çalışanlar vardı. Ama Rabbim, milletim onlara bu fırsatı vermedi. Türkiye Fransa’daki terör olayları ile mukayese edilemeyecek kadar ağır terör saldırılarına ve daha önemlisi bir darbe girişimine sahne oldu. Bu bakımdan OHAL’in uzatılması kararını milletimin anlayışla karşılayacağına ve destekleyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Muhtarlara OHAL’in uzatılmasını soran Erdoğan, muhtarlardan da tam destek aldı. Erdoğan “Ülkemizdeki olay Fransa’dan farklı olduğu gibi birçok yerden farklı. Şuanda dünyada, örneğin Amerika’da birkaç olay oluyor, bir kişi öldürülüyor, o eyalet OHAL ilan ediyor. Basit bir örnek. Bizdeki olay böyle değil ki” açıklamasında bulundu.

"LOZAN’I ZAFER DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞTILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuzdaki darbe girişiminin, Türkiye’nin elinde kalan son toprak parçasının işgal girişimi olduğunu, buna karşı verilen mücadeleninse ikinci Kurtuluş Savaşı mücadelesi olduğunu ifade ederek, "1920’de Sevr’i gösterdiler, 1923’de bizi Lozan’a ikna ettiler. Ege’de bağırsan duyulacak adaları biz Lozan’da Yunan’a verdik. Zafer mi bu? Lozan’da masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını veremediler. Onlar veremedikleri için şimdi biz sıkıntı yaşıyoruz. O masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını veremediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz. Bu darbe başarılı olsaydı Sevr’i bile aratacak bir dayatmayla karşımıza çıkacaklardı" dedi.

MOOD’Y’S’E ÇATTI

Türkiye’ye yönelik saldırılar kapsamında şimdi bir kez daha ekonomi kartının öne sürüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı, ülkenin kredi notunu düşüren Moody’s’e de çattı. Erdoğan, "İstediğiniz kadar düşürün, Türkiye’nin gerçeği bu değil. Türkiye yatırımlarına devam ediyor, kalkınmaya devam ediyor, yükselmeye, güçlenmeye devam ediyor evelallah. Siz Türkiye’nin gerçeklerinden uzaksınız. Bunların cebine üç beş kuruş ekstra para koy, istediğiniz notu al. Bunlar böyle, böyle çalışıyorlar. Talimatları zaten nereden aldıklarını da biliyoruz" diye konuştu.

SURİYE

Suriye meselesinin artık yeni bir safhaya girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah Suriye halkının üzerindeki kara bulutların dağılacağı günler yakın” diye de ekledi.