Erdoğan: Bizim bir şehidimizin kanı yüzlerce teröristin kanıyla ölçülemez

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Bakü-Tiflis hattının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

-Türkiye'nin otomobilini üretecek 5 babayiğidi kamuoyuna tanıttık

-Yeni Atatürk Kültür Merkezi Projesinde ilk önemli adımı attık

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız dün itibarıyla ihracat ve ithalatçılarımıza rahatlık sağlayacak sistemi devreye soktu. Bu sistemle gümrükteki eşyaların nerede oldu, hangi işlemlerin yapılacağı gibi bilgilerin tamamı cep telefonundan görülebilecek. Geçmişte çok kötü bir nama sahip olan gümrüklerimizi aldığımız önlemlerle derleyip toparlamıştık. Zaman faktörünün, rekabetin en önemli unsurlarından biri haline geldiği bu dönemde bu sistem çok kolaylık sağlayacak.

-3 Kasım, 2002 seçimlerinin 15. yıldönümüydü. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmadık.Kuruluşundan bugüne partimizde görev alan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyoruym.

-Krizleri, koalisyonları, vesayetleri, yoklukları bir daha milletimize yaşatmayacağız.

-Önümüzde yeni bir imtihan var. 3 Kasım 2019'da yönetim değişikliğini gerçekleştireceğiz.

-Milletimiz oynanan oyunu görmüş, tercihini büyük Türkiye'den yana kullanmıştır

-Aklı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti, aklı olmayanlar burada tuzağa düştü

-Arkadaşlarımız kar-kış demeden terörle mücadeleye devam ediyor.

-Bizim bir şehidimizin kanı yüzlerce teröristin kanıyla ölçülemez

-Tarih gösterdi ki büyük devlet topla tüfekle değil, sağlam iradeyle oluyor

-Ana muhalefetin başındaki zar Rabiamızı anlamıyor.Sonuna kadar tek devlet, tek millet, tek bayrak

-Bize küfredenlere biz hukuku gösteriyoruz

-Oyunları boza boza hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz,

-Siyasi rekabet bizi korkutmaz, aksine şevkimizi arttırır.