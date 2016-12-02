Darbe girişiminin ardından doların hız kesmeden yükselmesi ve uluslararası çevreler tarafından piyasaları tedirgin etmeye yönelik girişimlere karşı Türk halkı dövizlerini bozdurarak vatanseverliğini gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Dövizle borçlanmayı bırakalım, yerli parayı devreye sokalım" çağrısı üzerine de vatandaşlar döviz bürolarında kuyruklar oluşturdu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmirliler de hükümetin talebinin ardından yastık altındaki dolar ve eurolarını bozdurmaya başladı.

“Böyle düze çıkabiliriz”

Emekli Mahmut Saygın, yatırım için yastık altında dolarları olduğunu ve bozduracağını belirterek, “Ben Türk parasını tercih eder, elimden doları çıkarırım. Ki dolar var şu anda bozdurarak Türk parasına geçeceğim. Bir şey alacağım için değil sadece ülke ekonomisine katkı olsun diye bozduracağım. Çünkü büyüklerimiz öyle diyor ve düşündüm doğru düşünüyorlar. Biz de yapacağız. Benden duyan başkası da yapar. Böyle düze çıkarız” dedi.

“Ülkemize yardım etmek için herkes bozdurmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla dolarını Türk Lirası’na çeviren vatandaşlardan Recep Altun da herkesin ülke ekonomisine yardım ve katkı için dolarlarını TL’ye çevirmelerini tavsiye etti.

Bazı vatandaşlar katılmadı

Elçin Durukan isimli vatandaş da dolar ya da eurosu olsa bozdurabileceğini ancak ekonomik şartlardan dolayı çok fazla birikim yapılmadığını belirterek, “Doların TL’ye çevrilmesi çok onayladığım bir konu değil. Çünkü dolar bazında baktığımızda para, para ediyor ancak Türk parasıyla zor birikim yapıp, bir şeyler yapabiliyoruz. O sebeple elimizdeki doları çevirmek için epey bir birikim yapmamız gerekiyor. Dolar birikimi yapmak iyi birikimimiz olsa iyi olurdu ama ne yazık ki yok” diye konuştu.

Ali Gözeten - Mihrap Düzöz

