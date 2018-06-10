Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'de bulunan Demirören Holding'te düzenlendi. Törene Erdoğan Demirören'in eşi Tülin Demirören, oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören, aile yakınları ve Demirören Holding çalışanları katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.

Törenin ardından Erdoğan Demirören'in naaşı cenaze aracına konularak Fatih Camii'ne götürüldü.

Doğancan Cesur

