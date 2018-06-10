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Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor

Hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor. Holding binasında düzenlenen törene Erdoğan Demirören'in ailesi, yakınları, sevenleri ve Demirören Holding çalışanları katıldı.

Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor

10 Haziran 2018 11:35
Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor - Tıkla İzle

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'de bulunan Demirören Holding'te düzenlendi. Törene Erdoğan Demirören'in eşi Tülin Demirören, oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören, aile yakınları ve Demirören Holding çalışanları katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı. 

Törenin ardından Erdoğan Demirören'in naaşı cenaze aracına konularak Fatih Camii'ne götürüldü.  

Doğancan Cesur
 

Etiketler: Erdoğan Demirören

 

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