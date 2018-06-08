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Erdoğan Demirören'in kaç çocuğu var? Eşi kimdir?

Erdoğan Demirören bu sabah 79 yaşında hayatını kaybetti. Peki Erdoğan Demirören kimdir? İşte Erdoğan Demirören hakkında her şey..

Erdoğan Demirörenin kaç çocuğu var? Eşi kimdir?

08 Haziran 2018 18:12

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti. İnternet üzerinden yapılan aramalarda ise vatandaşlar Erdoğan Demirören nereli,kaç çocuğu var,eşi kimdir gibi soruların cevaplarını merak ediyorlar. İşte konu ile ilgli kapsamlı bilgiler...

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Doğan Medya Grubunu satın alarak gündeme gelen Demirören Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür.

Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibiydi. Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babası. Demirören'in çocuklarından Yıldırım Demirören halen TFF Başkanlığı görevini sürdürüyor. Erdoğan Demirören'in başında olduğu Demirören Holding, son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmişti.

Bir dönem Beşiktaş'ta da profesyonel oynayan Erdoğan Demirören babası Şükrü Demirören`in 1957 yılında vefatı neticesinde babasının kurucusu olduğu Sirkeci'de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyette bulunan şirketin başına geçti. Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1971'de devren satın aldı. Yaptığı yatırımlarla gaz sektörünü, Türkiye'nin en büyük sektörü haline getirdi.  

Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır.

Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk’ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.

ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR EŞİ KİMDİR?

Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır. Çocukları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören'dir. Eşi ise Tülin Demirören'dir.

 

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